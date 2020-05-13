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Вирусолог рассказал, когда появится лекарство от коронавируса: события ночи

Вирусолог рассказал, когда появится лекарство от коронавируса: события ночи

Единственный подход к созданию действенной вакцины против коронавируса заключается в том, чтобы помочь иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител, рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Он отметил, что сейчас ученые из Regeneron Pharmaceuticals разрабатывают препарат, который может стать реально действующим лекарством от коронавируса.

В странах мира число жертв коронавирусной инфекции превысило 290 тыс. Как сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, умерли 291 942 человека.

В России в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях коронавирус на данный момент выявлен у 1709 военнослужащих, сообщает Минобороны. Отмечается, что госпитализированы почти 400 человек, остальные находятся либо в изоляторах по месту несения службы, либо на домашнем карантине.

Американские штаты, которые получили российские аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», возвращают их Агентству по чрезвычайным ситуациям США. Отмечается, что решение об изъятии аппаратов, которые еще не успели поступить в клиники, принято после пожаров в российских больницах.

Отдельный сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса запущен и работает по адресу posobie16.gosuslugi.ru. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Комментарии в соцсетях о том, что раньше родители жили и «не скулили» при отсутствии дополнительных денег от государства при рождении ребенка стали для исполняющей обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидии Бузовчук последними в должности. После этого её отстранили.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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