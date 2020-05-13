ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике

Алексей Вольцев

Россия улучшила свои показатели по переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемой энергетике, заняв 80 место среди 115 стран, следует из Индекса энергетического перехода 2020, опубликованному Всемирным экономическим форумом.

Индекс ВЭФ оценивает, насколько хорошо 115 мировых экономик балансируют между энергетической безопасностью и доступом к энергоресурсам, экологической устойчивостью и ценовой доступностью. С учетом пандемии COVID-19, эксперты ВЭФ в этот раз также подчеркивают необходимость нестандартного вмешательства в энергетические рынки и глобального сотрудничества для создания инклюзивной и устойчивой глобальной энергетической системы.