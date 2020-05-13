Власти Москвы опровергли сообщения о некорректности подсчета смертности от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: https://vk.com/dzdmos

Департамент здравоохранения Москвы в среду опроверг сообщения о некорректности подсчета смертности от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Москва является регионом, который открыто публикует данные о смертности на своих сайтах, отмечается в сообщении.

"Сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций. В апреле 2020 года действительно, по данным Управления ЗАГС по г. Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года – 985 человек, то есть в 2 раза меньше", - говорят в депздраве.

Кроме этого, диагноз умерших с подозрением на коронавирсную инфекцию в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия в точном соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава России. Из общего числа умерших в апреле 2020 года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего – пневмония.

В департаменте здравоохранения также подчеркивают, что что патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на CoV-19 в России и Москве осуществляется в 100% случаев, в отличие от большинства других стран. Поэтому зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми.

"Назвать причиной смерти COVID-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания 4 стадии (по сути паллиативные больные), лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности (например амилоидоз и терминальная почечная недостаточность) и других некурабельных смертельных заболеваний", - сообщают в департаменте.



Медики подчеркивают, что аналогичная ситуация со статистикой наблюдается и в других странах – смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности. К примеру, в Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 15709. В Лондоне в апреле с диагнозом коронавирус умерло 3589 человек, при этом общий прирост составил - 5531.

"Даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне (10% и 23% соответственно). При этом, если произвести такой пересчет в этих городах, смертность в них составит 13% и 32% соответственно", - сообщается на сайте.



Напомним, 13 мая в Москве выздоровело ещё 1864 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21506" - сообщила вице-мэр.