Время ретроградного Юпитера с 14 мая по 13 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Юпитер — самая большая из планет. Ее ретроградное движение имеет очень важное значение для нас. О влиянии этой планеты и о главных советах на грядущий период расскажут астрологи.

Энергетика Юпитера очень сильна, но данная планета воздействует на людей более мягко, чем те планеты, которые находятся ближе к Земле. Что касается этого раза, то Юпитер будет достаточно опасным лишь в начале своего ретроградного движения — в первые пару-тройку недель, так как в это время ретроградными будут три другие планеты, две из которых начнут обратный путь практически день в день с Юпитером.

Чего стоит опасаться с 14 мая по 13 сентября

Первое, чего ретро-гигант лишит большинство людей, — мощной интуиции. Точнее, под воздействием Юпитера шестое чувство может работать искаженно, неправильно. Такой эффект продлится максимум до 30 июня, пока Юпитер не перейдет в Знак Стрельца. Это значит, что в делах и в любви не стоит полагаться на внутреннее чутье. Желательно, наоборот, смотреть на мир трезво, опираясь на логику и личный опыт.

Личный опыт, но не чужой: доверять малознакомым людям категорически запрещено, пока Юпитер не вернется к привычному положению. Если кто-то будет давать советы, лучше не следовать им. Можно расценивать как желание помочь только рекомендации самых близких людей. Остальные могут специально или даже ненарочно путать вас.

До 30 июня ретроградный Юпитер снизит скорость принятия решений, будучи в Знаке Козерога. Пребывание в Этом Знаке негативно сказывается на интеллекте и сообразительности. С 30 июня под воздействием Стрельца опасаться необходимо резкой смены обстановки, смены планов, невыполненных обещаний.

В целом общаться с людьми все несколько месяцев будет немного сложнее из-за возросшей ревности, алчности, эгоистических порывов и проявления собственничества. С ревностью можно бороться специальными заговорами. Жадность можно победить при помощи силы воли, а вот эгоизм будет проявляться незаметно и неожиданно, так что его негативные последствия окажутся самыми неприятными и непреодолимыми.

Также в начале ретро-пути Юпитер может сделать нас более вялыми. Достаточно слегка поднять настроение, чтобы снова вернуться в прежнее русло. Не унывайте и не думайте, что проблемы и неурядицы — это навечно.

Что позитивного принесет ретроградный Юпитер

Конечно, есть и позитивные стороны того, что данная планета начнет обратное движение. Например, будет гораздо проще бороться с вредными привычками, потому что тяга к ним временно ослабнет. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют уже с 14 мая вести борьбу с тем, что мешает жить полной жизнью.

Пока Юпитер движется в обратном направлении, становится проще заниматься духовными поисками и самоанализом. Люди могут более объективно смотреть на себя со стороны, охотно исправлять недостатки. Воспринимать критику станет проще. Агрессивные и импульсивные люди станут более спокойными, что приведет к возможности лучше их понять.

В некоторых случаях ретро-Юпитер может способствовать расширению возможностей. Людям будет морально проще отказываться от текущих идей и находить им альтернативу. Если не лениться, можно найти новые источники дохода и вдохновения.

Что касается настроения и здоровья в целом, то Юпитер напрямую не связан с этими сферами, поэтому упадок сил и настроения — это амплуа не нашего гиганта. Он действует более тонко, несмотря на свои размеры и мощь.