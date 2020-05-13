Заместитель главного врача скорой помощи Чечни скончался от коронавируса

Вадим Карасев

В 4-й городской больнице Грозного скончался от коронавируса молодой мужчина 37-и лет Рамзан Айдамиров,занимавший в Республиканской станции скорой помощи должность зам. главного врача.

Айдамиров заразился на работе и проходил лечение в больнице № 4 столицы Чечни.

В соцсети Инстаграм коллеги врача оставили на страницах больницы и Министерства здравоохранения Чечни свои соболезнования.

В публикациях коллеги отзываются о Рамзане Айдамирове как об одном из ярких и ценных членов медицинского коллектива, талантливом человеке, который умел толково, эффективно и спокойно решать любые сложные вопросы, всегда добиваясь нужных результатов.

В Чеченской республике, по последним данным регионального Минздрава, COVID-19 обнаружен у 813 человек, 466 больных вылечились и выписались из больницы, 9 человек умерли, сообщает РИА Новости.

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