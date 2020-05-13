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Заместителя председателя ВТБ госпитализировали с коронавирусом

Заместителя председателя ВТБ госпитализировали с коронавирусомЮрий СоловьевФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первого заместителя председателя ВТБ Юрия Соловьева госпитализировали с коронавирусом. Эту информацию подтвердил сам Соловьев через пресс-службу банка принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Как рассказал Соловьев, у него была высокая температура, но на данный момент состояние улучшилось. «Стараюсь тем не менее оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений», — добавил он.

Первый зампред ВТБ поблагодарил врачей за квалифицированную помощь, а также пожелал всем здоровья и посоветовал быть предельно аккуратными. «Берегите себя и близких», — заключил Соловьев.

Юрий Соловьев занимает должность первого заместителя председателя ВТБ с 2011 года. Работает в банковском секторе с начала 1990-х годов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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