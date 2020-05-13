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Жара, грозы и заморозки: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Жара, грозы и заморозки: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

После солнечной погоды, которую принес в Украину антициклон, в четверг, 14 мая, в ряд регионов страны вновь вернуться осадки, а местами возможны и заморозки — погода будет разниться от области к области.

«14 мая в северных и западных областях снова пройдут дожди. Осадки придут в Винницкую область, а вечером — в центральные регионы и Одесскую область. В зоне дождей возможны грозы. На востоке, на значительной части юга, в Днепре и районах существенные осадки маловероятны», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и предупреждает украинцев о «температурном гопаке» в четверг.

Так, ближайшей ночью будет холодно — до + 4 + 9 градусов. На северо-востоке и востоке Украины, где ожидаются прояснения, существует вероятность заморозков — до 0−3 градусов.

Днем 14 мая температура ожидается следующей:


на крайнем севере ожидается + 9 + 13 градусов, в большинстве северных областей + 12 + 16 градусов;
в центральных областях + 17 + 22 градуса, в Винницкой — до +25 градусов;
на востоке Украины — 16 градусов тепла на Харьковщине, + 18 + 22 градуса — в Луганской и Донецкой областях;
на юге в прибрежных районах — до + 17 + 20 градусов, на континентальной части — до + 20 + 25 градусов;
на западе: + 10 + 12 градусов в Волынской и Ровенской областях, в большинстве западных областей — до + 12 + 18 градусов, в Закарпатье — до +22 градусов.

«На Черновицкую область может „навалиться“ жара, которая 14 мая будет царить в Молдове и Румынии, там вероятно местами до +27 градусов», — прогнозирует синоптик.

В Киеве в четверг будет прохладно, облачно, возможны дожди. Ночь в столице ожидается до +7 +8 градусов, днем ​- до +13 +14 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатье был побит 120-летний рекорд — температура воздуха Межгорском районе ночью 13 мая упала до 7,7 градусов мороза.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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