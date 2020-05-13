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Жителей Боливии решили наказывать за распространение информации

Жителей Боливии решили наказывать за распространение информацииФото: Manuel Claure / Reuters

Временное правительство Боливии приняло указ, ограничивающий свободу слова. Он позволяет трактовать любую информацию как опасную для общественного здоровья, передает Página Siete.

Указ временного президента Жанин Аньес предполагает, что за распространение информации, «которая ставит под угрозу или негативно сказывается на здоровье населения, порождая неопределенность», будет предусмотрено уголовное наказание. По словам правительства, такое решение приняли, чтобы бороться «против злонамеренных попыток подорвать мир в разгар кризиса».

«Президентский указ не идет против свободы слова (...), он не направлен против журналистов», — заявила министр связи Боливии Исабель Фернандес в интервью для Página Siete.

РИА Новости отмечает, что указ Жанин Аньес вызвал резкую критику как внутри страны, так и среди международных организаций. В частности, докладчик по вопросам свободы слова Межамериканской комиссии по правам человека Эдисон Ланса написал, что уголовное наказание недопустимо, а для борьбы с дезинформацией нужно открыть доступ к информации, представляющей общественный интерес.

Россия признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке экс-президента Эво Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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