Зюганов предложил восстановить РАМН как отдельный институт

Лидия Мартынова

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Необходимо восстановить Российскую академию медицинских наук как отдельный институт и сделать фармацевтическую промышленность стратегически важнейшим направлением. О таких предложениях КПРФ в Госдуме сказал журналистам руководитель фракции Геннадий Зюганов.

Он отметил, что в КПРФ подготовили целый ряд предложений. «Максимально поддержать науку. Восстановить РАМН (Российскую академию медицинских наук. — Прим. ред.), профильные научные институты. Поддержать центры типа «Вектор», тем более они работают в три смены и в состоянии подготовить необходимую вакцину», — сказал парламентарий.

Кроме этого, необходимо поддержать фармацевтическую промышленность, чтобы не зависеть от иностранных препаратов, добавил он. «Оказывается, таблетки и вакцины на 90 процентов изготавливают из иностранных субстанций. Поэтому эту отрасль мы предлагаем сделать стратегически важнейшей и главной и вложиться в неё так, чтобы мы не были зависимы от чужих препаратов», — сказал Зюганов.

Также он отметил, что необходимы исполнительная дисциплина и народный контроль за тем, как реализовывают поручения президента о дополнительных выплатах медикам.

Напомним, что в 2013 году Российскую академию медицинских наук присоединили к Российской академии наук.

Ранее сообщалось, что в государственном научном центре «Вектор» в настоящее время работают над созданием вакцины и готовятся приступить к испытанию препарата на людях.