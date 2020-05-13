Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зюганов предложил восстановить РАМН как отдельный институт

Зюганов предложил восстановить РАМН как отдельный институт

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Необходимо восстановить Российскую академию медицинских наук как отдельный институт и сделать фармацевтическую промышленность стратегически важнейшим направлением. О таких предложениях КПРФ в Госдуме сказал журналистам руководитель фракции Геннадий Зюганов.

Он отметил, что в КПРФ подготовили целый ряд предложений. «Максимально поддержать науку. Восстановить РАМН (Российскую академию медицинских наук. — Прим. ред.), профильные научные институты. Поддержать центры типа «Вектор», тем более они работают в три смены и в состоянии подготовить необходимую вакцину», — сказал парламентарий.

Кроме этого, необходимо поддержать фармацевтическую промышленность, чтобы не зависеть от иностранных препаратов, добавил он. «Оказывается, таблетки и вакцины на 90 процентов изготавливают из иностранных субстанций. Поэтому эту отрасль мы предлагаем сделать стратегически важнейшей и главной и вложиться в неё так, чтобы мы не были зависимы от чужих препаратов», — сказал Зюганов.

Также он отметил, что необходимы исполнительная дисциплина и народный контроль за тем, как реализовывают поручения президента о дополнительных выплатах медикам.

Напомним, что в 2013 году Российскую академию медицинских наук присоединили к Российской академии наук.

Ранее сообщалось, что в государственном научном центре «Вектор» в настоящее время работают над созданием вакцины и готовятся приступить к испытанию препарата на людях.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Начало ретроградной Венеры 13 мая 2020 года: какие неприятности ждут Знаки Зодиака
Начало ретроградной Венеры 13 мая 2020 года: какие неприятности ждут
В Украине ударят заморозки: синоптик назвала области, где будет хуже всего
В Украине ударят заморозки: синоптик назвала области, где будет хуже
Онлайн-платформа STAY запустит серию концертов в автокинотеатре
Онлайн-платформа STAY запустит серию концертов в автокинотеатре
У Ярошенко не подтвердился коронавирус
У Ярошенко не подтвердился коронавирус
Ксения Собчак о семейной жизни с Константином Богомоловым: "У нас раздельные бюджеты"
Ксения Собчак о семейной жизни с Константином Богомоловым: "У нас
В Уфе воспитательница приюта стравливала детей и публиковала видео в Instagram
В Уфе воспитательница приюта стравливала детей и публиковала видео в
Представители РПЦ назвали россиянина придурком за вопрос о торговле у храма
Представители РПЦ назвали россиянина придурком за вопрос о торговле у
Фильм "Гроза" Григория Константинопольского выйдет онлайн
Фильм "Гроза" Григория Константинопольского выйдет онлайн
Россиянам стало сложнее получить кредит
Россиянам стало сложнее получить кредит
Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь
Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь
Определен возраст стволовых клеток, оптимальный для восстановления тканей сердца
Определен возраст стволовых клеток, оптимальный для восстановления
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Instagram удалил аккаунт Кадырова

Топ на сегодня

В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии

Еще по теме

Зюганов предложил сменить бюджетные приоритеты ради молодёжи
Зюганов рассказал о "предбанкротном состоянии" 43 регионов - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Члены КПРФ возглавят пять комитетов в Госдуме нового созыва
Депутат от КПРФ Плетнева возглавит комитет по делам семьи, женщин и детей