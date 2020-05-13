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Зоя Бербер: «Лера из «Реальных пацанов» мне стала гораздо понятнее»

Зоя Бербер: «Лера из «Реальных пацанов» мне стала гораздо понятнее»
Вчера на канале ТНТ стартовало продолжение ситкома о жизни простого пермского парня Коляна. К слову, осенью проект отметит десять лет со дня премьеры первого сезона. Исполнительница роли Леры раскрыла секрет любви телезрителей к сериалу.

По мнению 32-летней Зои Бербер, все дело в честности. Ведь мало кто решался рассказывать о простых людях из провинции на федеральных каналах. «Есть ощущение, что художественная редактура над сценарием отсутствовала, границы стерлись, герои искренни, будто и не актеры вовсе, разговаривают с экрана о жизни: не о выдумках или чем-то пафосном, а повседневном. Такой наивный подход, я считаю, зрителя и подкупил, плюс ко всему правильно выстроенная режиссером комедия», — делилась Зоя.

Сюжет 13 сезона обещает быть особенно захватывающим. На этот раз главному герою предстоит стать бойцом смешанных единоборств, чтобы получить наследство от тестя. Перемены ждут также возлюбленную Коляна — Леру. Бербер, блистательно исполнившая эту роль, призналась, что теперь между ней и персонажем наконец-то возникла связь.

«Она уже не папина дочка, может позволить себе спорить с родителями, не соглашаться, иметь мнение, — говорила актриса. — Лера стала старше, серьезнее. Ну и я с ней, потому что у меня появились собственная семья, ребенок, я переехала в Москву. Мы — разные личности, хотя играть ее сейчас мне проще, она мне стала гораздо понятнее, как жена Николая».


Напомним, что Бербер почти десять лет живет вместе со сценаристом «Реальных пацанов» Александром Синегузовым. Влюбленные воспитывают малышку Надежду, которая уже покоряет мир кинематографа. Девочка сыграла сестренку экранного мужа мамы.

«Дочь рада — теперь она занимается своими делами: приходит на работу, общается с режиссером, у нее есть ассистент-няня, поэтому справляется без нас. Правда, уезжать не очень хочет — сразу слезки. Советов в съемках никаких не даем. Зачем? Это бессмысленно. Дети как раз играют на высшем уровне», — хвасталась Зоя успехами наследницы.

Впрочем, звезда не спешит делать из четырехлетней Нади профессиональную актрису. По ее мнению, ребенок должен сам определиться, кем ему стать в будущем. «Моя задача — дать ей попробовать позаниматься в разных областях, — считает Бербер. — Если она сейчас радуется миру кино, то почему нельзя это разделить с ней? Вырастет и скажет, что больше не хочет, — пожалуйста. При этом у нас много и других разных кружков».

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, Instagram, кадр из трейлера «Реальных пацанов»/ТНТ/ режиссер Жанна Кадникова

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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