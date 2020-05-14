"Ъ": мошенники воспользовались спросом на пособия для детей

Алексей Вольцев

В Сети появились десятки фейковых сайтов, которые маскируются под портал, где можно оформить выплаты на детей, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на опрошенных специалистов по кибербезопасности.

Компания "СерчИнформ" сообщила о более 30 подобных доменов, которые вводят пользователей в заблуждение, используя слова gosuslugi, vyplaty и т. п. При этом, как отметил замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко, более 70 таких сайтов были зарегистрированы еще в апреле.

Их используют для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал госуслуг. Кроме того, такие сайты могут быть задействованы в мошеннических схемах с выплатами. Жертве сообщают о положенных выплатах, после чего предлагают ввести данные банковской карты и оплатить комиссию или налог.