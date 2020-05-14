5 психологических и астрологических секретов прибыльного бизнеса

Вадим Карасев

В финансовой сфере для достижения успеха требуется не только везение, но еще и правильный психологический настрой. Также полезно оценивать расположение звезд и планет. Эксперты расскажут вам о том, как быстрее достигать своих целей.

Большинство жизненных неурядиц и проблем имеет энергетические причины. Энергетика же в свою очередь нераздельно связана с психологией и мировосприятием. Именно поэтому в таких областях как бизнес важно поддерживать комплексный подход к созданию правильных внутренних кондиций.

Астрологические секреты

Порой недостаточно просто следить за финансовыми гороскопами и лунным календарем, хотя это и составляет большую долю успеха. Стоит следить за отдельными планетами, которые напрямую влияют на финансовый успех. Речь в данном случае идет о Меркурии.

Первое, на что стоит обращать внимание — ретроградность Меркурия. Если планета начинает движение в обратном направлении, это означает, что пришло время перестать рисковать в работе и бизнесе. Любые важные встречи лучше временно отложить, не говоря уже о заключении сделок. Начинать бизнес в такое время рискованно: лучше заниматься расчетами и планированием, причем необходимо держать всё в секрете от посторонних.

Второй секрет. Когда Меркурий движется в правильном направлении, всё в полном порядке, поэтому можно проявлять активность, но тут также важно следить за его положением на небе — в каком он Знаке Зодиака:

Нумерология и бизнес

Телец. Меркурий в Тельце — наилучшее время для людей, ведущих бизнес в сфере недвижимости, строительства, ремонта, мебели;Близнецы. В этом Знаке Меркурий помогает вести дела тем, кто занят в сфере услуг. Пока планета в этом Знаке, можно вести переговоры и заключать важные сделки, искать новых сотрудников и устраиваться на работу, начинать бизнес;Лев. Пока планета во Льве, можно принимать самые важные и трудные решения;Водолей. Меркурий в Водолее означает, что можно внедрять в бизнес новые идеи.Рыбы. Меркурий в этом Знаке помогает творческим людям и всем, чей бизнес основан на интеллектуальной работе — рекламе, создание видеороликов, разработке новых устройств и программ.

Согласно основам нумерологии, числа играют очень важную роль в привлечении финансовой удачи. Очень важно правильно выбирать дни, в которые необходимо встретиться с клиентом, заказчиком, совершить покупку, подписать договор или соглашение и так далее.

Помните о самых благоприятных числах для финансовой сферы: 1, 4, 7, 8. Это значит, что важные дела стоит планировать на следующие числа календаря: 1, 4, 7, 8, 10, 14, 17, 18. В это время у вас будет больше шансов на успех. Помните о том, что эти числа очень полезны, если они есть у вас в номере телефона, в номере карты, автомобиля.

Медитации

Стать успешнее можно, просто медитируя. Медитация — это погружение внутрь своего сознания, вглубь своих мыслей. Существует огромное множество типов погружения и настройки сознания, среди которых можно найти специальные медитации на деньги.

Также можно пользоваться простыми медитативными практиками, когда вы, например, устали, или вам необходимо сосредоточиться, подумать, принять решение. Необходимо очистить сознание, чтобы понять, как действовать в той или иной ситуации. Например, вы сильно устали, но вам нужно разобраться, насколько полезной может быть новая идея, предложенная партнером. Вы расслабляетесь на пару минут и забываете обо всем, чтобы сознание перезагрузилось. Воспользуйтесь для этого медитацией на избавление от страха, тревоги и негативных мыслей.

Выбирайте правильное окружение

Это пятый и один из важнейших секретов создания и поддержания прибыльного бизнеса. Если вы всё делаете в одиночку, то даже в этом случае он вам поможет. Дело в том, что наши мысли и мотивация напрямую зависят от того, с кем мы общаемся.

Если вы постоянно окружаете себя людьми, которые не уверены в себе и пессимистичны, то вы тоже попадаете в зону риска. Успешные бизнесмены знают толк в определении наилучшего окружения. Оптимистичные и яркие люди заражают мотивацией, а все негативные и угрюмые блокируют энергетику, чакры, заставляют вас переживать по пустякам. Самыми опасными являются те, кто говорит вам, что у вас что-то не получится, что успешный бизнес — это чистая удача. Не позволяйте людям тянуть вас вниз.