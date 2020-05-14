Академик РАН допустил вакцинацию от коронавируса по "военному пути"

Вадим Карасев

В России вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19 могут провести по нескольким сценариям, в том числе и по "военному" пути. Об этом в интервью "Парламентской газете" сообщил академик РАН Сергей Колесников.

Как заметил специалист, сейчас во всем мире активно идет разработка вакцин, однако необходимо не просто создать препарат, но и доказать его эффективность после многочисленных тестов на животных и людях. В настоящее время, указал Колесников, пока неизвестно, по какому пути в России будут утверждать препарат.

"Есть особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, в условиях чрезвычайной ситуации. Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения", - подчеркнул академик.

В этом случае прививать начнут не все население, а часть "угрожающего" контингента - кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни. По словам Колесникова, такой сценарий не является традиционным. Однако его преимущество заключается в том, что вакцинацию могут начать проводить уже осенью или в преддверии зимы.

Традиционный заключается в выборе наиболее конкурентной вакцины из примерно сотни вариантов. При таком сценарии сроки вакцинации будут сдвинуты на более поздний срок.

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