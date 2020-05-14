Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавирусаФото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России есть несколько сценариев вакцинации от коронавируса. Об этом «Парламентской газете» рассказал академик РАН Сергей Колесников.

По его словам, один из вариантов заключается в так называемом «военном» пути. Власти могут на него пойти, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае первой появившейся вакциной начнут прививать не все население, а только находящихся в зоне риска людей.

Ученый уточнил, что такой сценарий не является традиционным. Его плюс заключается в том, что в этом случае вакцинацию могут начать проводить уже осенью или в преддверии зимы.

Традиционный же путь заключается в выборе наиболее конкурентной вакцины из примерно сотни вариантов. После этого необходимо будет произвести 70 миллионов доз для выработки достаточного иммунитета у популяции. При таком сценарии сроки вакцинации будут сдвинуты на более поздний срок, пояснил Колесников.

13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первые препараты для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 появятся ближе к концу июля в случае успешных клинических испытаний. Он уточнил, что в июне начнутся испытания вакцин.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович говорила, что в мире больше ста фармакологических компаний занимаются разработкой вакцины, восемь образцов находятся на стадии клинических исследований. По ее словам, массовое производство препаратов ожидается не раньше 2021 года.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ловушки позитивного мышления: когда оно не работает и что с этим делать
Ловушки позитивного мышления: когда оно не работает и что с этим
Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Роберт Дауни – младший рассказал о своем новом проекте
Роберт Дауни – младший рассказал о своем новом проекте
В Сахалинской области от Covid-19 излечились более половины инфицированных
В Сахалинской области от Covid-19 излечились более половины
В НИИ имени Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки
В НИИ имени Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные
Доктор Мясников пожаловался на дебилов
Доктор Мясников пожаловался на дебилов
Чао, бамбино. Почему Сергей Лемох отказался помогать дочери-алкоголичке и маленькой внучке
Чао, бамбино. Почему Сергей Лемох отказался помогать
В России разработали памятку о кредитных каникулах при пандемии
В России разработали памятку о кредитных каникулах при пандемии
Россиянам на изоляции раскроют тайны памяти и покажут концерт Лободы
Россиянам на изоляции раскроют тайны памяти и покажут концерт Лободы
Торт со сливками и клубникой и общение с родными: как прошел день рождения сына Меган Маркл и принца Гарри
Торт со сливками и клубникой и общение с родными: как прошел день
NYT не видит оснований для опровержения данных по смертям в России
NYT не видит оснований для опровержения данных по смертям в России
Опрос: число россиян, посещающих магазины ежедневно, упало почти втрое
Опрос: число россиян, посещающих магазины ежедневно, упало почти втрое

Топ на сегодня

Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Еще по теме

Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году
Вакцина против коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, считает учёный
В России около 48 млн человек будут вакцинированы от гриппа в этом году
Онищенко призвал работодателей прививать сотрудников от гриппа за свой счет