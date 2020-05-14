Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России есть несколько сценариев вакцинации от коронавируса. Об этом «Парламентской газете» рассказал академик РАН Сергей Колесников.

По его словам, один из вариантов заключается в так называемом «военном» пути. Власти могут на него пойти, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае первой появившейся вакциной начнут прививать не все население, а только находящихся в зоне риска людей.

Ученый уточнил, что такой сценарий не является традиционным. Его плюс заключается в том, что в этом случае вакцинацию могут начать проводить уже осенью или в преддверии зимы.

Традиционный же путь заключается в выборе наиболее конкурентной вакцины из примерно сотни вариантов. После этого необходимо будет произвести 70 миллионов доз для выработки достаточного иммунитета у популяции. При таком сценарии сроки вакцинации будут сдвинуты на более поздний срок, пояснил Колесников.

13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первые препараты для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 появятся ближе к концу июля в случае успешных клинических испытаний. Он уточнил, что в июне начнутся испытания вакцин.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович говорила, что в мире больше ста фармакологических компаний занимаются разработкой вакцины, восемь образцов находятся на стадии клинических исследований. По ее словам, массовое производство препаратов ожидается не раньше 2021 года.