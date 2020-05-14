Актер Мэтт Дэймон рассказал, что не удивлен пандемией коронавируса после съемок в «Заражении»

Лидия Мартынова

Также, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", актер отметил, что и его коллеги по цеху совсем не исключали развертывания событий подобно тому, как это можно увидеть сейчас. По его словам, вполне логично было предполагать, что такого рода пандемия рано или поздно может появиться.Напомним, сценарий фильма "Заражение" оказался на удивление схож с нынешней пандемией коронавируса, хотя фильм вышел на экраны уже достаточно давно. В нем очень развернуто и правдоподобно показан принцип распространения вируса, а также то, какую работу необходимо было провести специалистом, чтобы дойти до конечного результата - открытия вакцины. Также в фильме сделан акцент на общественные настроения, на то, каким образом заражение повлияло на обычную жизнь людей и насколько быстро все может выйти из под контроля.Отметим, что фильм особую популярность получил именно сейчас, когда зрители провели аналогию между ним и пандемией COVID-19, отмечая удивительные совпадения между выдуманными и реальными событиями.