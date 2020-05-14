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Аваков пригрозил ответственностью за невыплаты надбавок медикам

Аваков пригрозил ответственностью за невыплаты надбавок медикам
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил уголовной ответственностью за задержки надбавок медицинским работникам, которые работают с пациентами больными коронавирусом.

Об этом он заявил на заседании правительства, сообщается на сайте МВД.

Аваков подчеркнул, что на предыдущем заседании Кабмина было принято решение о доплате медикам, однако, деньги получили не все работники.

"Действующее законодательство предусматривает, если есть невыплата зарплаты людям или задержка - это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые вам поручил премьер-министр", - сказал Аваков.
В соответствии со ст.175 Уголовного кодекса Украины, невыплата заработной платы более чем за один месяц, наказывается штрафом 8500 - 17 тыс. гривен или исправительными работами сроком до двух лет, или лишением свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если зарплату не выплатили за нецелевое использование средств, предназначенных для ее выплаты, предусматривается наказание в виде штрафа от 17тыс. - 25,5тыс. гривен или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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