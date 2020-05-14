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Беременная бывшая возлюбленная известного артиста ушла в порно и разъярила его

Беременная бывшая возлюбленная известного артиста ушла в порно и разъярила егоФото: @missmelaniemartin

Мелани Мартин, бывшая девушка известного артиста Аарона Картера, утверждающая, что беременна его ребенком, ушла в порно. Это разъярило исполнителя, пишет New York Post со ссылкой на источник.

Отмечается, что Мартин дебютировала в онлайн-трансляции в качестве вебкам-модели вместе с еще одной порноактрисой. Они также выпустили порнозапись. Новость якобы разъярила Картера, который, будучи в отношениях с Мартин, «запрещал ей даже пользоваться компьютером». Представитель артиста назвал это утверждение источника ложью.

Картер в одном из интервью выразил сомнение в том, что является отцом ребенка Мартин, которая «делала за его спиной вещи, которые не должна была делать».

Аарон Картер — 32-летний американский актер, рэпер и певец. В его дискографии пять студийных альбомов, последняя пластинка под названием LØVË вышла в 2018 году. Артист также снялся в фильмах «Суперкросс», «Поп-звезда», «Толстяк Альберт» и «С кем бы отведать сыра». Его старший брат Ник Картер — солист американской поп-группы Backstreet Boys. В 2019 году он подал в суд на Аарона из-за угроз убить его беременную жену.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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