Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Алексей Вольцев

Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.

"Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с увеличением времени загрузки, ошибкой 500 или со сбоем запуска игры", — говорится в сообщении магазина в твиттере.

В компании подчеркнули, что работают над устранением проблемы.

Grand Theft Auto V (GTA V) — компьютерная экшн-игра с открытым миром, изданная компанией Rockstar Games. В 2018 году ее совокупные продажи на всех платформах превысили 95 миллионов копий, уступая лишь продажам Tetris и Minecraf.