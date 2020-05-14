Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.

"Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с увеличением времени загрузки, ошибкой 500 или со сбоем запуска игры", — говорится в сообщении магазина в твиттере.

В компании подчеркнули, что работают над устранением проблемы.


Grand Theft Auto V (GTA V) — компьютерная экшн-игра с открытым миром, изданная компанией Rockstar Games. В 2018 году ее совокупные продажи на всех платформах превысили 95 миллионов копий, уступая лишь продажам Tetris и Minecraf.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли Бэтмена
Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли
Актер Мэтт Дэймон рассказал, что не удивлен пандемией коронавируса после съемок в «Заражении» 
Актер Мэтт Дэймон рассказал, что не удивлен пандемией коронавируса
Бежавший из России экономист назвал средство в борьбе с неравенством
Бежавший из России экономист назвал средство в борьбе с неравенством
Президент Латвии усомнился в патриотизме отмечающих 9 Мая латышей
Президент Латвии усомнился в патриотизме отмечающих 9 Мая латышей
Госфильмофонд оцифрует более 20 тысяч фильмов для показа в кинотеатрах
Госфильмофонд оцифрует более 20 тысяч фильмов для показа в кинотеатрах
Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику
Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику
«Спасибо за самые счастливые 7 лет!» Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили сына
«Спасибо за самые счастливые 7 лет!» Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании
В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании
«Новый отсчёт времени»: в честь героев-красноармейцев поляки высадили дубы
«Новый отсчёт времени»: в честь героев-красноармейцев поляки высадили
Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы ветеранам в Грузии
Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы ветеранам в Грузии
Церковь разозлило включившееся посреди изучения Библии «отвратительное порно»
Церковь разозлило включившееся посреди изучения Библии

Топ на сегодня

Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке

Еще по теме

GTA V получит новые сюжетные дополнения от Rockstar
Rockstar разработает новые сюжетные дополнения для GTA V
Rockstar выпустила патч для фанатов GTA IV
Grand Theft Auto 6: озвучена дата релиза