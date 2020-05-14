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Бежавший из России экономист назвал средство в борьбе с неравенством

Бежавший из России экономист назвал средство в борьбе с неравенствомСергей ГуриевФото: Антон Новодережкин / ТАСС

Бежавший из России экономист Сергей Гуриев в ходе видеолекции для Российской экономической школы (РЭШ) в сервисе Zoom назвал средство в борьбе с неравенством.

По мнению Гуриева, пандемия коронавируса способна убедить работодателей в разных странах толерантнее относиться к удаленной работе. Что в свою очередь позволит трудоустроиться многим людям, которые прежде испытывали с этим сложности, в том числе инвалидам и живущим слишком далеко от места работы.

«Работодатели получили возможность посмотреть, что удаленная работа — это по-прежнему качественно, по-прежнему эффективно. Технологии помогают людям, нуждающимся в работе», — отметил экономист.

До 2013 года Гуриев был ректором РЭШ, однако затем уехал из России из опасений уголовного преследования по «делу экспертов». Ранее он вошел в группу экспертов, анализировавших второе уголовное дело в отношении основателя «Юкоса» Михаила Ходорковского. Группа пришла к выводу о необоснованности претензий к бизнесмену.

С 2013 по 2019 годы Гуриев работал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас преподает во французском университете Science Po.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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