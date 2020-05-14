Билли Айлиш рассказала, какая музыка ей нравится

Влада Некрасова

. Американская певица Билли Айлиш рассказала о своей любви к песням рэперов J Hus и Not3s, сообщает NME.

Она уточнила, что с творчеством этих музыкантов познакомил ее отец.

“Did You See” J Hus Айлиш назвала одной из своих самых любимых композиций. У Not3c она выделила трек “Addison Lee”.

"Мой отец показал мне эти песни. Я бы хотела всем рассказать, что мой музыкальный вкус сформировал именно он", - поделилась она.

"Я люблю J Hus. Он был первым из британских рэперов, о котором я узнала благодаря отцу", - добавила она.

Певица также рассказала, что ей нравится то, что делает продюсер J Hus – JAE5.

Говоря о своих впечатлениях от трека “Addison Lee” она пояснила: "Отец не знал, что такое Addison Lee. Он не догадывался о том, что это машина. Я люблю Not3s. Он такой милый".

Ранее Айлиш сообщала, что пишет на карантине новую музыку со своим братом Финнеасом.