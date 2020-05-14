Блогер Гоблин поддержал BadComedian и назвал помоями фильм «На Париж»

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Популярный в России блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, прокомментировал сюжет военного фильма «На Париж». В комментарии «Пятому каналу» писатель и переводчик поддержал блогера BadComedian (Евгения Баженова) и раскритиковал картину.

«Для нас это помои, причем в первую очередь помои идеологические, а потом уже технологические, актерские, режиссерские», — заметил Пучков. По его словам, это нельзя назвать переписыванием истории, но это пропаганда, «которую заливают в головы населению».

Пучков уверен, что россиянам хотели показать, будто их родственникам, с портретами которых они ходили на «Бессмертный полк», «шлюхи были гораздо милее, чем, понимаешь, какая-то твоя Родина, какие-то родные и близкие». «Они совершенно осмысленно и осознано показывают наших предков-победителей какими-то дегенератами», — заключил блогер.

9 мая, ровно через год после выхода фильма в кинотеатрах, BadComedian опубликовал обзор картины «На Париж» на YouTube-канале. Баженов посчитал, что картина оскорбляет ветеранов войны и очерняет их. Актер Дмитрий Певцов, участвовавший в съемках, сообщил, что не испытывает стыда за роль в проекте. По его словам, снятая история — о любви, в том числе к Родине и к тем, кто победил в войне.

В фильме «На Париж» сыграли Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Евгений Стычкин и Михаил Ефремов. Одним из авторов сценария фильма был Станислав Говорухин.