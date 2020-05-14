Bloomberg: в США мясо стало продуктом для богатых

Влада Некрасова

Из продажи в обычных американских магазинах начало пропадать мясо, сообщило агентство Bloomberg.

При этом противоположная ситуация складывается в премиальных торговых точках, где покупать продукты могут себе позволить в основном люди с высокими доходами

На крупных заводах зачастую работают выходцы из семей с низкими доходами и не могут позволить себе больничные. Кроме того, потребители сталкиваются с ростом безработицы и потерей дохода — это влияет на их выбор, платить ли больше за мясо или обойтись без него. Сами же цены на мясо, как отмечает издание, растут с начала апреля.