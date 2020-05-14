Boeing получил контракты на поставку более тысячи ракет Саудовской Аравии

Влада Некрасова

Компания Boeing получила контракты на производство и поставку Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования SLAM ER и 402 противокорабельных ракет Harpoon Block II, указано в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона.

Согласно данным американского оборонного ведомства, общая сумма контракта на производство и поставку SLAM ER оценивается в 1,971 миллиарда долларов. Ожидается, что обязательства по нему будут выполнены к декабрю 2028 года.