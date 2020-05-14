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Более 13 тысяч самозанятых в Ростовской области могут получить поддержку

Более 13 тысяч самозанятых в Ростовской области могут получить поддержку
Более 13 тысяч самозанятых, зарегистрированных в Ростовской области, могут получить новые виды поддержки, инициированные президентом страны Владимиром Путиным, сообщает правительство региона.

Глава государства в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых в условиях пандемии коронавируса. В частности, президент предложил вернуть самозанятым уплаченный ими налоги на доход за 2019 год, а также предоставить им так называемый "налоговый капитал" в размере одного МРОТ.

"В настоящее время в Ростовской области более 13 тысяч физлиц, которые получили статус самозанятых, зарегистрировавшись на официальном сайте налоговой службы. Решение президента серьезно поможет этой сфере предпринимательства", - сказал журналистам министр экономического развития Максим Папушенко.

По инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева, с января 2020 года регион включен в число пилотных, где введен налог на профессиональный доход. В озвученный президентом страны пакет дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса вошли и предложения Ростовской области.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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