Борьба с "Газпромом" ни при чем: в "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко

Алексей Вольцев

В НАК «Нафтогаз Украины» объяснили сокращение должности и увольнение через два месяца исполнительного директора компании Юрия Витренко, который в апреле выступил с предложением использовать по максимуму хранилища нефти в стране в связи с падением цен на черное золото.

Объяснения поступили в ответ на запрос издания DW.

Отмечается, что в рамках трансформации группа «Нафтогаз» оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями.

Как объяснили в «Нафтогазе», трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы.

«В частности, уже реструктуризирован ряд функций дивизиона «Интегрированный газ», долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и тому подобное. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы «Нафтогаз», — сообщили в НАК.

В компании напомнили о назначение исполнительного директора по трансформации Отто А. Ватерландера, который теперь отвечает за операционные и трансформационные процессы, в частности, за внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализации кросс-функциональных процессов и разработки баз данных процессов.

Напомним, директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Витренко утверждает, что его уволят через два месяца и что причина этого — борьба с «Газпромом».

В то же время РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает, что функция, которую выполняет Витренко, будет разделена. В части судебных процессов с Россией задачи будет курировать Елена Зеркаль совместно с юристами «Нафтогаза». В то же время назначенный на прошлой неделе исполнительным директором группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер сохранит за собой и пост исполнительного директора по трансформации группы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что решил судиться за премию, положенную ему за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Он назвал премию «частью зарплаты», прописанной в трудовом договоре, и напомнил, что ее должны были выплатить еще 30 декабря 2019 года «автоматически». Тем не менее Кабинет министров принял решение обратиться в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.