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Борис Токарев объяснил, почему у них с женой долго не было детей

Борис Токарев объяснил, почему у них с женой долго не было детей
В 1969 году артист женился на своей коллеге Людмиле Гладунко. Но прошло 10 лет, прежде чем у супругов родился сын. Окружающие то и дело интересовались у пары, почему они медлят с наследниками. Борис Токарев объяснил, почему так вышло.

Актер не торопился стать отцом, потому что решил реализоваться в профессии, а уж потом думать о прибавлении в семье. «Здесь было много причин. Мы много снимались, я все время учился: сначала — на актерском факультете, потом — на режиссерском, поэтому вопрос о ребенке постоянно отодвигался. Но, знаете, это решение было осознанным», — рассказал 72-летний Токарев на передаче «Судьба человека».

Людмила Михайловна во всем поддерживала супруга и не настаивала на малыше.

«Я понимала, что окружающие шептались за спиной, задавали моей маме неудобные вопросы, ведь мы уже 10 лет жили в браке с Борей. Меня это так раздражало: ну какое всем дело? Наш долгожданный сын родился тогда, когда это было нужно. День, когда Степа появился в нашей жизни, — самый счастливый», — призналась она.

Степан родился несколько раньше положенного срока, а все потому, что его мама, будучи на последних сроках беременности, позволила себе немного алкоголя, о чем впоследствии очень пожалела.

«Мы только потом узнали, что вино — колоссальная стимуляция для родов. Все началось в гостях... На две недели раньше срока... Вся наша компания вместе с этим вином поехала в роддом. Люду забрали, роддом перед нами закрыли, мол, возвращайтесь домой. Я вернулся, но не смог уснуть. Поехал в церковь, что на Ленинских горах. Там очень долго стоял на коленях. Вернулся домой и все время звонил в больницу, чтобы узнать, как дела. Очень волновался. 28 июля в 10 часов 20 минут появился наш сын. Мы были безумными родителями, которые все неправильно делали!» — с улыбкой вспомнил Токарев.

Фото: Legion-Media, кадр из передачи «Судьба человека»/«Россия 1»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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