Бывшего нардепа заподозрили в миллионной махинации с жильем

Анастасия Иванова

Экс-нардепа VIII созыва Александра Пресмана, который входил в депутатскую группу «Партия «Возрождение», подозревают в незаконном получении более 900 тысяч гривен компенсации за жилье в Киеве. Ранее стало известно, сколько нардепов получили компенсацию на жилье.



Детективы НАБУ установили, что бывший народный депутат, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тысяч гривен незаконной компенсации за пользование гостиничным номером в отеле «Национальный» в период с ноября 2014 по август 2019 года.



Пресману инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением.



Следствие считает, что «подозреваемый нанес тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права — Управлению делами Аппарата ВРУ», говорится в сообщении НАБУ.

О том, что речь идет именно об Александре Пресмане, сообщает УНН, ссылаясь на информированный источник.

Напомним, ранее бывший народный депутат Александр Черненко признал себя виновным в незаконном получении компенсации на аренду номера в гостинице «Киев».

Уже нынешних депутатов уличили в получении незаконной компенсации за жилье. После огласки в СМИ первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук решил вернуть деньги, которые получил в качестве компенсации от государства за аренду жилья у тещи.