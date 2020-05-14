Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Бывшего нардепа заподозрили в миллионной махинации с жильем

Бывшего нардепа заподозрили в миллионной махинации с жильем

Бывшего нардепа заподозрили в миллионной махинации с жильем

Экс-нардепа VIII созыва Александра Пресмана, который входил в депутатскую группу «Партия «Возрождение», подозревают в незаконном получении более 900 тысяч гривен компенсации за жилье в Киеве. Ранее стало известно, сколько нардепов получили компенсацию на жилье.

Детективы НАБУ установили, что бывший народный депутат, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тысяч гривен незаконной компенсации за пользование гостиничным номером в отеле «Национальный» в период с ноября 2014 по август 2019 года.

Пресману инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением.

Следствие считает, что «подозреваемый нанес тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права — Управлению делами Аппарата ВРУ», говорится в сообщении НАБУ.

О том, что речь идет именно об Александре Пресмане, сообщает УНН, ссылаясь на информированный источник.

Напомним, ранее бывший народный депутат Александр Черненко признал себя виновным в незаконном получении компенсации на аренду номера в гостинице «Киев».

Уже нынешних депутатов уличили в получении незаконной компенсации за жилье. После огласки в СМИ первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук решил вернуть деньги, которые получил в качестве компенсации от государства за аренду жилья у тещи.

13 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Над Россией нависла угроза цепных банкротств
Над Россией нависла угроза цепных банкротств
Дягилевский фестиваль-2020 предварительно запланирован на август
Дягилевский фестиваль-2020 предварительно запланирован на август
Количество погибших при нападении на роддом в Кабуле возросло до 24 человек
Количество погибших при нападении на роддом в Кабуле возросло до 24
Трамп призвал Обаму дать показания о «крупнейшем политическом преступлении»
Трамп призвал Обаму дать показания о «крупнейшем политическом
Мастурбирующая клиентка заставила IKEA пересмотреть политику безопасности
Мастурбирующая клиентка заставила IKEA пересмотреть политику
Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти
Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
"Что-то с мозгами слетело": Роднина жестко отреагировала на обвинения Тарасовой
"Что-то с мозгами слетело": Роднина жестко отреагировала на обвинения
Девушка сына Кристины Орбакайте поздравила его с 22-летием и опубликовала их новые совместные фото
Девушка сына Кристины Орбакайте поздравила его с 22-летием и
Первая жена Марата Башарова требует извинений от Екатерины Архаровой
Первая жена Марата Башарова требует извинений от Екатерины Архаровой
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Мэри-Кейт Олсен потребовала срочного развода с братом Саркози
Мэри-Кейт Олсен потребовала срочного развода с братом Саркози

Топ на сегодня

МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в России
МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке

Еще по теме

Экс-нардеп от БПП Черненко получил условный срок за махинации с компенсацией за жилье
Экс-нардепа Дзензерского объявили в розыск: что инкриминируют
Новости Украины: 119 миллионеров из Рады получили компенсации
НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа