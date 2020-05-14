Центробанк разочаровался в юанях и начал скупать доллары

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В минувшем году доля американского доллара в международных резервах Центробанка России выросла на 2 процентных пункта, до 24,5 процента. Также подросла на 1,4 процентного пункта, до 19,5 процента, доля золота. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.

Банк России разочаровался в юанях, в которые перекладывал активы после распоряжения президента страны Владимира Путина в 2018 году, и сократил их долю на 1,9 процентного пункта, до 12,3 процента. Снизилась и доля евро — с 31,7 до 30,8 процента.

Совокупный объем активов за 2019 год составлял 559,1 миллиарда долларов, из них на валюту приходится 449,8 миллиарда, а остальное — на золото.

Путин анонсировал сокращение доли доллара в резервах в 2018 году. Тогда ЦБ начал скупать юани и, как оценивают аналитики, потерял до семи миллиардов долларов (около 500 миллиардов рублей) потенциальной прибыли из-за падения курса китайской валюты.

Также из отчета стало известно, что Центробанк закончил третий год подряд с убытком. Он достиг 182,5 миллиарда рублей. Однако в два предыдущих года потери были куда более значительными — 435,3 и 434,7 миллиарда рублей соответственно. В итоге за три года убыток превысил триллион рублей. В последний раз прибыль ЦБ получал в 2016-м.