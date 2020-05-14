Чао, бамбино. Почему Сергей Лемох отказался помогать дочери-алкоголичке и маленькой внучке

Алексей Вольцев

Песни «Кар-Мэн» «Лондон, гудбай» и «Чио-Чио-сан» звучали на каждой дискотеке 90-х, да и сейчас слушатели готовы ходить на концерты Сергея Лемоха. Вот только репутация лидера коллектива оказалась под угрозой из-за истории о его равнодушии к страданиям первой семьи.

14 мая Сергею Лемоху исполняется 55, и он по-прежнему полон творческих идей. Талантливый автор и исполнитель сочиняет песни и делает аранжировки, а в его ведении — не только знаменитая группа «Кар-Мэн», но и еще два проекта, связанных с джазом, роком и электронной музыкой.

Популярность настигла Лемоха в 90-е, его считали звездой и называли секс-символом. Гастрольная жизнь так затянула артиста, что он забыл о семейном долге: бросил супругу Наталью и в итоге женился на танцовщице Екатерине.

Все бы ничего, но отношения Сергея с двумя дочками от первого брака оставляли желать лучшего. Особенно это касалось старшей наследницы Людмилы: в прошлом году в ряде телепередач зрители увидели, что женщина страдает от алкогольной зависимости и проходит реабилитацию, а знаменитый папа даже не отвечает на ее звонки. Хуже всего в этой ситуации пришлось маленькому ребенку Люды, оказавшемуся на попечении старой прабабушки. Лемох прекрасно знал, что родная внучка Марина живет в нищете, но палец о палец не ударил, чтобы ей помочь. Почему же музыкант отказался от близких?

«МУЗЫКАНТАМИ РОЖДАЮТСЯ»

Сергей Огурцов появился на свет в столичной клинике имени Грауэрмана на Арбате, хотя не раз шутил, что мог родиться в кинотеатре «Художественный»: прямо во время сеанса у его мамы начались схватки, и отец едва успел доставить ее в больницу. Семья жила в Староконюшенном переулке, а позднее перебралась на переулок Гайдара.

Свою любовь к искусству Сергей называл «генетической». «Один предок по материнской линии был преподавателем музыки, а другой — известный художник. Оба были связаны с семьей Шильдбах, их родственник Гутхейль — владелец нотных магазинов и издатель. Поэтому и мама, и бабушка отлично играли на фортепиано и пели», — подчеркивал он.

В юности Огурцов учился в институте торговли, а параллельно подрабатывал диджеем и играл на клавишных в ресторанах. Кроме того, музыкант попробовал себя в роли модели, появившись на страницах советского журнала «Вязание»: его мама была редактором издания.

«В 1980-е я был еще маленький и учился. А вот карьера для меня началась только с 1990 года. Полный бардак во всем. Какое-то непрерывное косилово без разбора, а в конце еще и дефолт. Но я всегда говорю: музыкантами рождаются, а не становятся», — рассуждал Сергей.

Попав на концерт Дмитрия Маликова, музыкант загорелся идеей сотрудничать с ним. В 1989-м на сцене Дмитрий появился не один: на клавишных играл Сергей, взявший к тому времени девичью фамилию матери Лемох, а на ударных — Богдан Титомир. Вскоре пару начинающих артистов увидели на бэк-вокале у Владимира Мальцева, для которого Лемох написал песню «Париж, Париж». Как известно, эта композиция впоследствии стала одним из дебютных хитов группы «Кар-Мэн».

Проблемы с наркотиками, угрозы киллеров, обвинения в домогательствах: скандалы Богдана Титомира

Первый альбом коллектив назвал «Вокруг света», а треки с него «Лондон, гудбай», «Чио-Чио-сан» и «Багама-Мама» стали шлягерами. Успех был огромным, но в 1991-м Богдан Титомир отправился в сольное плавание: он мечтал читать рэп, у Лемоха же оказалось совсем иное представление о творчестве, так что пластинку «Кармания» он создавал уже под себя.

Группа Сергея гастролировала по всей стране, его приглашали сниматься в рекламе, писать заставки для телеигр и саундтреки. Лемох также стал автором песен Лады Дэнс, Натальи Сенчуковой и Игоря Силиверстова. С годами популярность артиста пошла на спад, но и сейчас он продолжает выступать на «Дискотеке 90-х», а параллельно ведет два разноплановых проекта: Carbonrock и Double Jazzy.

ПЕРВАЯ ЖЕНА И БРОШЕННЫЕ ДЕТИ

Сергей Лемох взял за правило не распространяться о личной жизни, так что в его любовной биографии полно белых пятен. Известно, что первый брак артиста не выдержал испытания славой: стоило только Сергею обрести популярность, как семья отошла на второй план. А ведь супруга Наталья родила музыканту двух дочек — Людмилу и Алису. Старшей Люде было около 20, когда отец окончательно съехал от матери к танцовщице и фигуристке Екатерине Канаевой, ставшей в итоге его второй женой. Но удалось ли папе сохранить близость с детьми?

«Сколько думаю о своем детстве, всегда помню эту фразу отца: «Денег нет», — признавалась Люда в прошлом году. — Если и давал, то рублей 50, не больше. Подружки в школе смеялись даже, мол, такой знаменитый папа, а в столовке купить себе еды нормально не можешь. Потом вроде вскрылось, что он все откладывал себе на дом. Нас бабушки воспитывали, честно говоря. Меня мамина, сестру — папина, пока не умерла. Мы в разных школах учились и почти не виделись. Не было у нас такого, чтобы семейные праздники, дни рождения, 8 марта, и все за одним столом… Никогда».

Дочь солиста «Кар-Мэн» Сергея Лемоха будет судиться из-за алиментов

В 2014-м Наталья Огурцова умерла, и жизнь Людмилы стала в разы хуже: из-за раздела наследства она поругалась с сестрой и осталась практически ни с чем. К слову, Алиса всегда была ближе с отцом.

«Знаю, что Алисе достались деньги от отца, когда он продал свою квартиру в Мытищах. Три миллиона, кажется. Она на эти деньги купила себе жилье в Ивантеевке. А мне должна была полностью отойти мамина квартира. Но в итоге Алиса заявила на нее свои права. Ну, как-то так», — поясняла Людмила.

Женщина откровенничала, что отец почти никогда ей не помогал, однако у самого Лемоха было другое видение ситуации. Несколько лет назад в интервью он рассказывал, что следил за жизнью детей: Людмила пробовала себя в профессии диджея, но так и не определилась с призванием, а Алиса работала менеджером. Наследниц музыкант называл творческими людьми, отмечал, что изредка дает им деньги.

Внучка солиста «Кар-Мэн» страдает от нищеты, а его дочь лечится от алкоголизма

«Периодически, конечно, помогаю. Но намного меньше, чем раньше было. Сейчас именно самый главный период — не надо пичкать детей своей помощью. Пусть человек себя почувствует самостоятельным. Конечно, они живут отдельно. У них свои квартиры», — заявлял Сергей.

Кроме того, Лемох утверждал, что обожает «возиться с внучками». А вот старшая дочь артиста говорила, что ребенка Алисы Аврору музыкант впервые увидел, когда девочке было три, а малышку Людмилы Марину — разу не держал на руках. Так где же правда?

ВНУЧКА, ЖИВУЩАЯ В НИЩЕТЕ

После смерти матери от рака Люда сильно сдала: пристрастилась к выпивке, лишилась работы. История о тяжелых условиях жизни ее маленькой дочки Марины получила широкий общественный резонанс. В начале 2019-го вся страна обсуждала, что Людмила лечится от алкоголизма в реабилитационном центре, а ее 80-летняя бабушка Талина Ивановна приглядывает за ребенком. Старый деревенский дом без водопровода, дешевая еда, мусор, который не в состоянии убрать пожилая женщина с травмой малого таза, — ситуация казалась критической.

Внучка солиста «Кар-Мэн», живущая в нищете, впервые за полгода увиделась с матерью

«Я бы не хотела, чтоб Люда приезжала: здесь все ее друзья-алкоголики. Они у меня все время в прихожей сидели и пили. Просила Сергея отправить ее лечиться, но он велел не звонить», — делилась прабабушка ребенка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

О Лемохе Талина Ивановна не лучшего мнения: задолго до звездной карьеры он жил за счет пенсионерки. Осуждала женщина и то, что певец начал изменять ее дочери Наташе в браке и ушел из семьи ради новой любви. Кроме того, однажды родственники даже дошли до рукоприкладства.

«Я его ногами пинала, а он меня кулаками бил. Подрались немного. Я сняла все побои, но что толку?» — сетовала Талина Ивановна.

Учитывая вышесказанное, надежды на зятя у пенсионерки практически не было. Однако пожилая женщина попросила Сергея Лемоха хотя бы на время приютить Марину. Музыкант ответил, что готов забрать девочку, только если Людмила откажется от родительских прав, а в итоге вовсе перестал выходить на связь.

Одно время семье помогали соседи, но потом две односельчанки заявили о желании оформить над малышкой опекунство, а значит, отстранить законную мать от общения с ней…

Внучку солиста группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха отдали в центр для детей-сирот

«Что, если ребенок попадет к ним и окажется в еще более ужасных условиях? Две охотницы за деньгами или мать, которая встала на путь исправления, — что будет лучше, пока не ясно. Родственники, включая знаменитого папу, так и не вышли на связь. Что касается отца Марины, то он стюард в одной крупной авиакомпании, не платит алименты и не признает, что девочка его», — рассказывал «СтарХиту» представитель Людмилы.

И хотя Людмила обещала взяться за ум, реабилитация не спасла ее от пагубной привычки. Вернувшись к дочери спустя несколько месяцев лечения, женщина опять начала пить. В отчаянии Талина Ивановна отдала шестилетнюю Марину в центр «Согласие». Сложно даже представить, что пережила малышка в разлуке с любимой прабабушкой. А в апреле стало известно, что Талина Ивановна вновь забрала ребенка домой. По мнению окружающих, рядом с близким человеком девочке будет лучше, чем в любой организации.

Оставленная в центре для детей-сирот внучка солиста группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха обрела семью

Разумеется, многие критиковали Лемоха за равнодушие к судьбе внучки. Неужели артист настолько разочаровался в старшей дочери, что решил поставить крест на отношениях с ней и ее близкими? Или же проблема в мировоззрении звезды? «Мы со второй женой вместе более 20 лет. Совместных деток пока нет, но я от первого брака загружен «по самое не балуйся». Я поддерживаю отношения с прежней семьей, все нормально, не вижу смысла сильно раскрывать эту тему. Я человек, который весь в музыке, я не семьянин и никогда им не был, это бред», — комментировал музыкант в «Пусть говорят».

К слову, еще в 2011-м певец говорил, что ожидает пополнения в семье, однако в дальнейшем новостей о рождении детей от Екатерины в Сети так и не появилось...

Окутав свою личную жизнь тайнами и недомолвками, Лемох продолжает общаться с прессой исключительно о творческих планах. Впрочем, что бы ни происходило в отношениях артиста с родней, количество поклонников на его выступлениях не уменьшается, а бизнесмены по-прежнему с удовольствием зовут «Кар-Мэн» на корпоративы.

Фото: Instagram.com, личный архив, Vk.com, «Эркен Иманбаев. Жизнь после реабилитации. Людмила Лемох/pmed.ru»/youtube.com

