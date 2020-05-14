Чиновницу наказали штрафом 40 тыс. за нецелевую трату бюджетных 109 млн рублей

Вадим Карасев

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой, которая обвинялась в нецелевом расходовании 109 млн рублей.

Ранее в объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что Салова с 2017 по 2019 года заключала договоры о предоставлении социальных услуг для СПб ГБУСОН "Центр социальной помощи семье и детям Невского района г. Санкт-Петербурга". Однако в действительности они не оказывались.

Всего администрация Невского района в эти два года выделяла центру в виде субсидий 109 080 500 млн рублей, из которых 1 123 907 рублей были потрачены вышеуказанным образом. Денежные средства в размере 1,1 млн рублей потратили на премиальные выплаты сотрудникам. "Они давали подчиненным указания о внесении в акты заведомо ложных сведений, подтверждающих факты оказания лицам социальных услуг на сумму 1 124 907 рублей", - говорится в пресс-релизе.

Закрыть дело и назначить подсудимой штраф попросил следователь. По его словам, Саловой вменяется преступление средней тяжести. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, не была судима, а причиненный ею вред уже компенсировала. Как отмечает пресс-служба городских судов, чиновнице назначен штраф в 40 000 рублей.

Ранее адвокат Виктор Емельянов, представляющий в суде бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его семью, сообщил об освобождении отца коррупционера.