Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чиновницу наказали штрафом 40 тыс. за нецелевую трату бюджетных 109 млн рублей

Чиновницу наказали штрафом 40 тыс. за нецелевую трату бюджетных 109 млн рублей

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой, которая обвинялась в нецелевом расходовании 109 млн рублей.

Ранее в объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что Салова с 2017 по 2019 года заключала договоры о предоставлении социальных услуг для СПб ГБУСОН "Центр социальной помощи семье и детям Невского района г. Санкт-Петербурга". Однако в действительности они не оказывались.

Всего администрация Невского района в эти два года выделяла центру в виде субсидий 109 080 500 млн рублей, из которых 1 123 907 рублей были потрачены вышеуказанным образом. Денежные средства в размере 1,1 млн рублей потратили на премиальные выплаты сотрудникам. "Они давали подчиненным указания о внесении в акты заведомо ложных сведений, подтверждающих факты оказания лицам социальных услуг на сумму 1 124 907 рублей", - говорится в пресс-релизе.

Закрыть дело и назначить подсудимой штраф попросил следователь. По его словам, Саловой вменяется преступление средней тяжести. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, не была судима, а причиненный ею вред уже компенсировала. Как отмечает пресс-служба городских судов, чиновнице назначен штраф в 40 000 рублей.

Ранее адвокат Виктор Емельянов, представляющий в суде бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его семью, сообщил об освобождении отца коррупционера.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021
Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах
Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах
Трамп провозгласил конец эпохи глобализации
Трамп провозгласил конец эпохи глобализации
Французская академия признала covid словом женского рода
Французская академия признала covid словом женского рода
Беременная бывшая возлюбленная известного артиста ушла в порно и разъярила его
Беременная бывшая возлюбленная известного артиста ушла в порно и
Центробанк разочаровался в юанях и начал скупать доллары
Центробанк разочаровался в юанях и начал скупать доллары
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Сын Бари Алибасова: «Если с Лидией Николаевной что-то произойдет, в этом будет виновата Ольга»
Сын Бари Алибасова: «Если с Лидией Николаевной что-то произойдет, в
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Чиновницу наказали штрафом 40 тыс. за нецелевую трату бюджетных 109 млн рублей
Чиновницу наказали штрафом 40 тыс. за нецелевую трату бюджетных 109
ЦИАН: продажи новостроек в Москве упали в апреле в два раза
ЦИАН: продажи новостроек в Москве упали в апреле в два раза

Топ на сегодня

Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения
МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в России
МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через

Еще по теме

Сумма соцвыплат жителям ДНР в августе превысила 230 млн рублей
Правительство выделит 3,8 млрд рублей на обеспечение регионов лекарствами
Объявленного в международный розыск банкира Гительсона арестовали заочно
Власти ДНР в июле обеспечили жителей Республики соцвыплатами на сумму свыше 200 млн рублей