Чижов оценил возможность открытия внешних границ Евросоюза

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг заявил, что вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, закрытых из-за распространения коронавируса нового типа COVID-19, в практическом плане пока не стоит.

«Пока что речь идет только о внутренних, внутриеэсовских, внутришенгенских границах. Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, Шенгенского пространства пока что в практическом плане вопрос не стоит», — заявил дипломат.

Чижов напомнил, что воздушное сообщение ЕС с Россией сейчас сводится только к вывозным рейсам.

15 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель представили «дорожную карту», в которой указывается на необходимость «поэтапного подхода к открытию внутренних и внешних границ союза, что в конечном итоге приведет к восстановлению нормального функционирования Шенгенской зоны». В документе указывается, что ограничения на поездки в первую очередь должны быть сняты между районами с относительно низким уровнем распространения коронавируса. Что касается внешних границ, то их открытие и возобновление доступа на территорию нерезидентов будут происходить на втором этапе с учетом распространения вируса за пределами союза и риска повторного закрытия.

8 мая Еврокомиссия рекомендовала странам шенгенского соглашения держать закрытыми внутренние границы сообщества по крайней мере до 15 июня.