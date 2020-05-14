Что смотреть онлайн 14 мая. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

Утро

КонкурсЕвровидение”, “Изотов” Андрея Могучего в Александринском театре, “Фрекен Жюли” в Театре Наций с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым — и это только разминка перед выходными, которые обещают быть еще более насыщенными на события. Лучшие российские и мировые культурные развлечения в Сети — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (14 мая) до 1:30 (15 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, открывается доступ к телеверсии "Ариадны на Наксосе". В постановке Бодо Игеша по произведению Рихарда Штрауса партии исполняют: великая Джесси Норман, Джеймс Кинг и Кэтлин Бэттл и другие.

покажет сказку

В 11:00 ГМИИ имени Пушкина ждет маленьких любителей искусства на виртуальную прогулку и мастер-класс "Праздник в Венеции".