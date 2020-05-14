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"Что-то с мозгами слетело": Роднина жестко отреагировала на обвинения Тарасовой

"Что-то с мозгами слетело": Роднина жестко отреагировала на обвинения Тарасовой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина жестко отреагировала на слова тренера Татьяны Тарасовой, которая обвинила ее в беспринципном отношении к хореографу Елене Черкасской.

Черкасская скончалась от рака. По словам Тарасовой, Роднина отправила женщину на соревнования в Австралию, когда у нее был рак четвертой степени и она "не могла даже воду пить".

"Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году", – цитирует Sport24 ответ парламентария.

Роднина подчеркнула, что не должна комментировать слова Тарасовой, а также резко высказалась об ее поведении.

"Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно — говорить о человеке, которого уже нет".


Как сообщал Ruposters, ранее заслуженный тренер перечислила "прегрешения" Родниной, в том числе ее отношение к близким людям.

Ирина Роднина выступала в паре с Александром Зайцевым. Они тренировались у Татьяны Тарасовой с 1974 по 1980 год и под ее руководством стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.

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По материалам: uposters.ru

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