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ЦИАН: продажи новостроек в Москве упали в апреле в два раза

ЦИАН: продажи новостроек в Москве упали в апреле в два раза
Относительно марта 2020 года количество сделок в Москве на первичном рынке снизилось на 46,7%, говорится в пресс-релизе ЦИАН.

"В апреле 2020 года в Москве заключено 3,65 тысячи ДДУ с физическими лицами. Это на 47% меньше, чем в марте 2020, и на 53% меньше, чем год назад", - сообщается в нем.

В годовой динамике падение составило 52,7%. Тем не менее, девелоперы продолжают повышать цены, рассчитывая на восстановление спроса за счет льготной ипотеки под 6,5% годовых, добавляется в сообщении.


В старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тысячи ДДУ, это на 45,1% меньше в сравнении с мартом 2020 года и на 46,4% ниже продаж апреля прошлого года. На присоединенных территориях было подписано порядка 840 ДДУ (-51,5% относительно марта 2020 года и -66% в сравнении с апрелем 2019 года), отмечается в нем.


Выручка девелоперов в апреле 2020 года составила 41,9 миллиарда рублей – на 46,7% меньше, чем выручка в марте. В годовой динамике снижение составило 44,6%. Девелоперы вывели на рынок 151 тысячу квадратных метров – в три раза меньше, чем год назад. При этом объем предложения на первичном рынке снизился в апреле на 5% - до 44 тысяч квартир и апартаментов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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