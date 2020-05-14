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ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании

ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
При использовании дистанционного голосования его тайна будет соблюдена, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Государственная дума на пленарном заседании накануне приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".

# Политика
По материалам: ria.ru

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