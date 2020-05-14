ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
Сегодня, 19:00 Анастасия Иванова
При использовании дистанционного голосования его тайна будет соблюдена, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Государственная дума на пленарном заседании накануне приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
По материалам: ria.ru