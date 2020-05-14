COVID-19 может остаться с людьми, как и ВИЧ - ВОЗ

Лидия Мартынова

Болезнь, вызванная заражением коронавирусом COVID-19, возможно, не сойдет со временем на нет, а станет еще одним заболеванием, с которым человечество имеет дело каждый день. Об этом в среду, 13 мая, заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNN."Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел", - сказал Райан."Я не сравниваю эти два заболевания, но я думаю, важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь и когда", - отметил он.По его словам, появление вакцины может дать надежду, однако этот вариант требует целого ряда условий, включая широкую доступность вакцины и ее эффективность.В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что, несмотря на все сложности, "траектория этой вспышки находится в наших руках". При этом она заявила, что ряду стран удалось взять под контроль распространение заболевания.