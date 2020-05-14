Девушка сына Кристины Орбакайте поздравила его с 22-летием и опубликовала их новые совместные фото

Вадим Карасев

Несколько дней назад сын 48-летней Кристины Орбакайте, Дени Байсаров, отпраздновал свой день рождения — молодому человеку исполнилось 22 года. С праздником Дени поздравила не только звездная бабушка Алла Пугачева и другие родственники, но и его возлюбленная Мария. Девушка опубликовала в инстаграме пару совместных снимков с Дени и призналась ему в любви.

С днем рождения, мой Дени! Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, ты — моя лучшая половина. Я невероятно счастлива, что ты есть в моей жизни. Будь самым-самым счастливым,

— поздравила бойфренда Маша.





Дени Байсаров с девушкой Машей

Известно, что Дени и Маша встречаются около двух лет, причем знакомы при этом с самого детства. Возлюбленная внука Пугачевой является студенткой МГИМО, в то время как сам Дени учится в одном из самых престижных учебных заведений мира — в Оксфорде.

Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в прошлом году она даже была замечена на празднике в честь 70-летия Аллы Пугачевой. В сети избранницу Байсарова уже сравнивают то с его мамой Кристиной Орбакайте, то с женой его старшего брата Никиты Преснякова, Аленой Красновой.





МашаАлла Пугачева с возлюбленной своего внука Дени Байсарова

С днем рождения в соцсетях Дени Байсарова также поздравила его звездная мама. Кристина Орбакайте опубликовала селфи с сыном, признавшись, что все планы относительно празднования его дня рождения разрушила пандемия:

С Днем рождения, сынок! Очень непривычный май в этом году. Все наши планы и мечты в изоляции, но в твои 22 года это призыв к действию и новым идеям. Пусть все сбудется.





Дени Байсаров и Кристина Орбакайте

Напомним, недавно стало известно, что отец Дени, олихарх Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченке Аламат Абубакаровой, с которой познакомился в соцсети. Причем брак с ней Байсаров оформил, не разведясь с Мадиной Гайтаевой (он уже долгое время не живет с ней), поэтому Аламат фактически стала его второй женой.

Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров были вместе с 1997 по 2001 год. После расставания Руслан настаивал на том, чтобы сын остался жить с ним в Чечне, а Орбакайте пыталась оспорить это решение. Кристина и Руслан долгое время не могли прийти к согласию, но потом заключили мировое соглашение, согласно которому их сын Дени был вправе сам выбирать, с кем ему жить: с отцом или с матерью.





Алла Пугачева с внуками Дени и Клавой