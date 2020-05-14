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Дягилевский фестиваль-2020 предварительно запланирован на август

Дягилевский фестиваль-2020 предварительно запланирован на август
Дирекции приняла предварительное решение о проведении Дягилевского фестиваля в августе, мероприятие перенесли с июня на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского оперного театра.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции принято решение о переносе дат проведения фестиваля на более поздний период. Поскольку в проведении фестиваля задействованы несколько сторон, принимая решение о новых датах, необходимо учесть интересы и возможности всех. Такая работа сейчас нами ведется. Август 2020 года выглядит наиболее вероятным временем для проведения фестиваля", — пояснили в оперном театре со ссылкой на дирекцию Дягилевского фестиваля.

Собеседница агентства добавила, что точные даты мероприятия планируется объявить в ближайшие дни.


Ранее сообщалось, что дирижер Теодор Курентзис станет художественным руководителем международного Дягилевского фестиваля-2020. В июне 2019 года Курентзис ушел с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, хор и оркестр musicAeterna, которыми он руководил, переехали в Санкт-Петербург. В сентябре 2019 года Пермский театр оперы и балета объявил о начале подготовки к Дягилевскому фестивалю-2020.


Властями Пермского края со 2 апреля введен режим строгой самоизоляции, под запретом оказалось проведение массовых мероприятий. Ограничения введены для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 871, выздоровели 475 пациентов, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей. Случаи инфицирования зарегистрированы в 30 муниципальных образованиях Пермского края.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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