Джиган возвращается в Black Star? Рэпер записывает дуэт с Тимати

Влада Некрасова

Денис Устименко-Вайнштейн и Тимур Юнусов, известные как Джиган и Тимати, снова начали сотрудничать спустя семь лет после официального расторжения контракта в рамках лейбла Black Star. Рэперы намекнули на то, что готовят совместную композицию, причем основой для нее стали недавние скандалы с участием Дениса.

Давние поклонники Джигана хорошо помнят, что артист расстался с лейблом Black Star не на лучшей ноте. Тимати постоянно подшучивал над бывшим подопечным, и Денис отвечал ему тем же. Но похоже, что старые обиды остались в прошлом. По крайней мере, рэперы стали все чаще общаться. Сначала Тимур поговорил с экс-коллегой в прямом эфире в Instagram, а сегодня опубликовал видео из студии. «Что там по хавчику? Джиган, как думаешь, они готовы?» — поинтересовался Тимати.

Разумеется, новость о воссоединении звезд вызвала фурор. Поклонники тут же стали писать Тимати, что грядущий трек обречен на успех. «Тимур, как всегда, впереди всех. Ухватил актуальную тему, молодец»; «Вот это бомба! Рад за Джигана, ему нужно возвращаться в строй»; «Мне кажется, у Джигана сейчас такая отвратительная репутация, что пиариться на нем не нужно», — делились разными мнениями фанаты.

Вскоре в Сети появилась информация и о том, что Джиган возвращается в лейбл Black Star. Брат Тимати только подогрел слухи, опубликовав совместное фото с рэпером. «Добро пожаловать обратно, бро. Ну что, вы все готовы?» — заинтриговал Артем Юнусов.





Напомним, Джиган начал сотрудничать с лейблом Тимати в 2007 году. Вскоре вышло сразу несколько громких композиций, которые позволили музыканту стать чуть ли не самым популярным рэпером России. Когда же контракт с Black Star закончился, Денис решил отправиться в самостоятельное плаванье. Его новые хиты также были достаточно популярны, а в Сети он обрел известность не только как успешный артист, но и как идеальный семьянин.

В течение почти 10 лет Джиган и Оксана Самойлова создавали имидж крепкой супружеской пары. Влюбленные стали родителями четверых детей, но зимой 2020 года что-то пошло не так. Рэпер ушел в пьяный загул и стал главным действующим лицом серии громких скандалов. Что было дальше известно: Оксана подала на развод, а Денису пришлось лечь в специализированную клинику, чтобы избавиться от зависимостей.

Сейчас рэпер всеми силами пытается доказать Самойловой, что заслуживает второго шанса. Пока сердце Оксаны не растаяло, но поклонники надеются, что Джигана ожидает успех не только в карьере, но и в личной жизни.

Фото: Instagram