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Ереван предупредил Баку: Подойдёте войсками к границе, сочтём провокацией

Ереван предупредил Баку: Подойдёте войсками к границе, сочтём провокацией

Министерство обороны Армении распространило сегодня, 14 мая, заявление, в котором осудило проведение Азербайджаном масштабных военных учений рядом с зоной карабахского конфликта. Армянское военное ведомство посчитало шаг азербайджанской стороны попыткой обострить ситуацию в регионе.

Ранее в четверг Министерство обороны Азербайджана анонсировало проведение с 18 по 22 мая масштабных оперативно-тактических учений. Сценарий маневров носит наступательный характер, обратили внимание в Ереване.

Минобороны Армении в своём заявлении также привлекает внимание ОБСЕ, сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) и всего международного сообщества к тому, что проведение Азербайджаном учений уже по заведённой им традиции происходит без предварительного оповещения. Данное обстоятельство — грубое нарушение Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

«Министерство обороны Армении осуждает проведение учений, обостряющих среду безопасности, что происходит на фоне пандемии Covid-19, вопреки призывам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об установлении глобального перемирия», — отмечается в документе.

Официальный Ереван призывает Баку проявить сдержанность и уважать взятые на себя международные обстоятельства. Одновременно военное руководство республики предупреждает, что любая попытка стягивания вооружений или живой силы к границам Армении и линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта будет расценена как провокация со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как сообщало ИА Newstes, Вооружённые силы Азербайджана 18—22 мая проведут масштабные оперативно-тактические учения, согласно утверждённому президентом, верховным главнокомандующим ВС республики Ильхамом Алиевым плану. В маневрах примут участие до 10 тыс. личного состава военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и миномётов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения. «В ходе проводимых учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок», — отметили в азербайджанском военном ведомстве.

Замыслом учений предусматривается применение войск на избранных направлениях, нанесение массированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомбо-штурмовых ударов авиации, использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине оперативного построения войск условного противника.

Напомним, министры иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Армении Зограб Мнацаканян 21 апреля провели переговоры в режиме видеоконференции. В консультациях приняли участие сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг глобальной пандемии коронавируса Covid-19 и последние события в регионе карабахского конфликта. Были рассмотрены последующие шаги в процессе урегулирования конфликта. Министры двух республик сошлись на то, что в условиях нынешнего глобального кризиса в области здравоохранения важно придерживаться режима прекращения огня и воздерживаться от любых провокаций.

Также напомним, что 23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал все находящиеся в вооружённом конфликте страны объявить о перемирии на период борьбы с пандемией. «Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — заявил генсек ООН в своём видеообращении.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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