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Ева Грин раскритиковала высокие каблуки за антифеминистичность

Ева Грин раскритиковала высокие каблуки за антифеминистичностьЕва ГринФото: Francois Mori / AP

Французская актриса Ева Грин раскритиковала высокие каблуки за антифеминистичность. Об этом сообщает издание Town & Country.

«Мне говорили носить больше ярких вещей, быть более женственной, но я слишком люблю комфорт. Высокие каблуки кажутся мне по-настоящему антифеминистичными, мы в них как птицы на ходулях», — высказалась артистка.

Звезда «Мечтателей», которой в июле исполнится 40 лет, переживает, что возраст может отразиться на ее работе.

«Многие женщины говорят: "Я нашла себя, я чувствую себя намного лучше, чем когда мне было 20 лет". Но я все еще хочу быть желанной. Ни одна женщина не хочет стареть. Я уже слышала, что слишком стара для каких-то ролей, поэтому не хочу врать и говорить "О, это так здорово"», — отметила Грин.

При этом актриса заявила, что не планирует делать пластические операции, чтобы остановить старение. Она рассказала, что на днях видела женщину, которая была похожа на инопланетянина, и пояснила, что у некоторых людей развивается зависимость от пластической хирургии.

Ева Грин известна по фильмам «Мечтатели», «Казино Рояль», «Дом странных детей Мисс Перегрин», «Золотой компас,» «Царство небесное». В 2020 году состоится премьера сериала «Светила» с ее участием.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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