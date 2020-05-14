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Французская академия признала covid словом женского рода

Французская академия признала covid словом женского рода

Французская академия выступила с разъяснением, согласно которому слово covid следует относить к женскому роду и употреблять с ним соответствующий артикль — la covid. В последнее время во французской прессе нередко это слово писали с артиклем мужского рода — le covid.

В публикации на официальном сайте Французской академии говорится, что слово Covid представляет собой аббревиатуру от corona virus disease. Грамматический род аббревиатур во французском языке определяется родом главного слова в выражении, которое подверглось сокращению. Например, следует писать la S.N.C.F. (Société nationale des chemins de fer «Национальное общество железных дорог»), поскольку слово société — «общество» — во французском языке относится к женскому роду, но le C.I.O. (Comité international olympique «Международный олимпийский комитет»), так как слово comité мужского рода. Если аббревиатура образована из иностранных, например, английских слов, применяется то же правило. Поэтому во французском правильно говорит le FBI, (Federal Bureau of Investigation «Федеральное бюро расследований»), но la CIA (Central Intelligence Agency «Центральное разведывательное управление»), так как главные слова в этих названиях переводятся на французский, соответстветственно, словом мужского рода  bureau и словом женского рода agence.

Члены академии согласились, что английское выражение corona virus disease лучше всего перевести на французский как maladie provoquée par le corona virus («virus en forme de couronne») — «болезнь, вызванная коронавирусом (вирусом в форме короны)». Поэтому при определение рода у слова covid следует ориентироваться на слово maladie, а оно относится к женскому роду.

Частотную ошибку, когда французы пишут le covid, академики объясняют тем, что в данном случае оказывает влияние мужской род слова virus. Когда распространение болезни только начиналось, в публикациях чаще упоминался именно ее возбудитель, а далее мужской род распространился и на название болезни. Но, как призывают академики носителей французского языка, «использование женского рода было бы предпочтительным, и, возможно, еще не поздно вернуть эту аббревиатуру в свойственный ей род».

Французская академия была основана в 1625 и получила официальный статус в 1635 году, «чтобы сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки». В ее состав традиционно входят сорок членов, которых называют «бессмертными». Среди основных задач Французской академии — разработка языковой нормы французского литературного языка и подготовка толкового словаря (в данный момент выходит его девятое издание).

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По материалам: polit.ru

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