Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

Влада Некрасова

Министр культуры Ольга Любимова выздоровела после COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева.

"Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме. На протяжении почти трех недель она работала из дома и взаимодействовала в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом".

Анна Усачевапресс-секретарь министра культуры

О том, что Любимова инфицирована коронавирусом, стало известно 6 мая.

Министр культуры — не единственный представитель власти, подхвативший инфекцию. Так, 30 апреля о положительном тесте на COVID-19 президенту сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.