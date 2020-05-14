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Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Министр культуры Ольга Любимова выздоровела после COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева.

"Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме. На протяжении почти трех недель она работала из дома и взаимодействовала в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом".

Анна Усачевапресс-секретарь министра культуры

О том, что Любимова инфицирована коронавирусом, стало известно 6 мая.


Министр культуры — не единственный представитель власти, подхвативший инфекцию. Так, 30 апреля о положительном тесте на COVID-19 президенту сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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