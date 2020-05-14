Главные секреты iPhone 12 раскрыты до презентации

Лидия Мартынова

Грядущий iPhone 12 Pro, который будет представлен в сентябре 2020 года (если Apple не перенесет презентацию из-за коронавируса), будет оснащен дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц, сообщает EverythingApplePro. Ожидается также, что будут представлены улучшения технологии Face ID и обновленная камера.Инсайдеры сообщают, что ежегодное обновление iPhone осенью получит название iPhone 12. Если отчет правдив, ожидается, что iPhone 12 Pro получит 6,1-дюймовый экран с дисплеем ProMotion и высокой частотой обновления развертки в 120 Герц. Более крупный Pro Max, с ожидаемым 6,7-дюймовым экраном, также получит более высокую частоту обновления экрана, в то время как базовый iPhone 12 будет иметь стандартный 60-герцовый дисплей.У большинства смартфонов экран обновляется с частотой в 60 кадров на секунду или 60 Гц, но другие флагманы, вроде Galaxy S20 и OnePlus 8 Pro, обновляются с частотой 120 Гц. С более высокой частотой обновления анимации прорисовываются быстрее и плавнее, особенно это заметно при пролистывании веб-страниц в браузере, а сам смартфон ощущается быстрее из-за более быстрой реакции на касания.Ожидается улучшения Face ID, которые будут поддерживать более широкое поле зрения, позволяя разблокировать устройство под большим углом. Ожидается, что камера получит улучшенный LIDAR для более быстрой автофокусировки и улучшенной стабилизации изображения, а также телеобъектив с увеличенным зумом.