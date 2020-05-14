«Икота, перейди на Федота» и еще 9 полезных заговоров на каждый день

Вадим Карасев

Народная мудрость — кладезь полезной информации, которая помогает справляться с мелкими жизненными неурядицами. Полезные заговоры на каждый день помогут обрести внутреннюю гармонию и избегать досадных неприятностей.

Каждый заговор — это не просто набор слов, но и действенный ритуал от множества неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с полезными заговорами, благодаря которым получится избавиться не только от надоедливой икоты, но и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Заговор от икоты

Пожалуй, каждый знаком с надоедливой икотой, которая мешает сосредоточиться и весьма отвлекает от повседневных дел. Возникая внезапно, она лишает сил и не лучшим образом сказывается на настроении. Справиться с ней поможет нехитрый заговор:

«Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого».

Повторяют заговор трижды, подняв руки вверх и задерживая дыхание после каждого повторения.

Полезный заговор от бессонницы

Справиться с нарушениями сна поможет заговор, который читают перед сном:

«Матушка Луна на небо взошла, всех спать уложила, добрые сны в головы вложила. Ночь наступает, сон нагоняет, добрые сны навевает».

Для собственного успокоения и нормализации сна в прежние времена заговоры сочетали с травяными чаями, благотворно влияющими на нервную систему.

Заговоры от болей

Внезапный ушиб, головная боль или иные неприятные симптомы могут застать врасплох. Усмирить боль поможет полезный заговор:

«Собака в дом забежала, громко завыла, да прочь ушла. Как собака убежала, так и боль меня донимать перестала».

Приговаривая, больное место поглаживают круговыми движениями по часовой стрелке.

Заговор от болезней

Еще один интересный заговор чаще всего используют для того, чтобы облегчить состояние заболевшего ребенка. Его произносят ближайшие родственники, поглаживая чадо по голове:

«С гуся — вода, с (имя) — худоба».

В прежние времена после заговора ребенка окропляли святой водой и давали выпить несколько капель.

Заговоры от ожогов

Многие бабушки до сих пор пользуются заговорами, которые переходят из поколения в поколение, помогая справляться с многими трудностями. От ожогов читают особый наговор:

«Заря багряная занимается, жар поднимается. Как туча набежит, жар солнечный в себя вберет, изнывающую землю водой польет. Жар унимается, засуха прекращается».

Этот заговор сопровождают прикладыванием чего-то холодного к месту ожога и обязательно обрабатывают его в соответствии с рекомендациями врачей.

Заговор на пропажу

Порой вещи теряются, и в самый нужный момент мы не можем найти то ключи от дома, то зонт, а то и важные документы. Быстро обнаружить пропажу помогает заговор:

«Чертик, чертик, поиграй, да обратно мне вещь (название) отдай».

Вместе с заговором к табуретке или ножке стола привязывают нитку, чтобы поскорее найти свою пропажу.

Детский заговор

Чтение заговоров во все времена носило ритуальный характер, программируя человека на позитив. Справиться с тревогами и детскими страхами, уберечь чадо от болезней и неприятностей поможет простой и знакомый многим заговор:

«Вода, водичка, умой мое личико, чтобы глазки блестели, чтобы щечки алели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок».

Дети постарше могут сами проговаривать стишок, а малышей умывают трижды по часовой стрелке левой рукой, чтобы смыть любые беды, сглазы и порчи.

Заговор от детских болезней

Наверняка многие помнят о том, что во время болезни мама или бабушка гладили по голове, приговаривая:

«У собачки боли, у кошки боли, а у моего (имя) все заживи».

Этот заговор помогает успокоить ребенка во время болезни, утихомирить боль от ушиба и пожалеть расстроенное дитя.

Заговор на сбор трав

В прежние времена травы и коренья повсеместно использовали для лечения и создания защитных оберегов. Прежде чем собирать целебные растения, земле кланялись и проговаривали:

«Мать сыра землица выпускает растения из темницы. Взращивает, заботой окружает, дождями поливает, росой умывает. Теплым солнечным светом освещает, лунным лучом защищает. Поднеси, Матушка, и мне свои дары, да я в долгу не останусь».

Чаще всего растения собирали на рассвете или перед закатом, собирая их исключительно руками и ступая по земле босыми ногами.