Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Инсайдер рассказал о причинах развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: "Их отношения стали ужасно некрасивыми"

Инсайдер рассказал о причинах развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: "Их отношения стали ужасно некрасивыми"

Инсайдер рассказал о причинах развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: "Их отношения стали ужасно некрасивыми"

Отношения 50-летнего Оливье Саркози и 33-летней Мэри-Кейт Олсен, судя по всему, накалены, раз у них не получилось мирно договориться о расставании и тихо развестись. Бывшая актриса, а сейчас успешный дизайнер добивается срочного расторжения брака и выполнения условий брачного договора. Мэри-Кейт не согласна, как пишет пресса, с решением Оливье о прекращении аренды их квартиры в Нью-Йорке.

Их отношения стали ужасно некрасивыми. Развод становится скандальным, — прокомментировал ситуацию инсайдер E! News.


Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен

Сейчас Мэри-Кейт уехала за город со своей сестрой-близнецом Эшли и друзьями. Все они поддерживают ее, а источники из окружения Оливье Саркози пока молчат.

Мэри-Кейт Олсен вышла замуж за французского банкира и брата экс-президента Франции Николя Саркози в 2012 году. Согласно первым сообщениям в СМИ о внезапном расставании супругов, решение развестись Мэри-Кейт приняла еще месяц назад, но не смогла подать документы в суд из-за пандемии коронавируса.


Мэри-Кейт и Эшли Олсен
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом
Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом
Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Мамука Хазарадзе: Марионеточным правительством Грузии управляет Россия
Мамука Хазарадзе: Марионеточным правительством Грузии управляет Россия
Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в России
Джиган возвращается в Black Star? Рэпер записывает дуэт с Тимати
Джиган возвращается в Black Star? Рэпер записывает дуэт с Тимати
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
В России оценили условие США по продлению ракетного договора
В России оценили условие США по продлению ракетного договора
Европе предрекли новую волну коронавируса
Европе предрекли новую волну коронавируса
Инсайдер рассказал о причинах развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: "Их отношения стали ужасно некрасивыми"
Инсайдер рассказал о причинах развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье
Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли Бэтмена
Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли
Актер Мэтт Дэймон рассказал, что не удивлен пандемией коронавируса после съемок в «Заражении» 
Актер Мэтт Дэймон рассказал, что не удивлен пандемией коронавируса

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

Еще по теме

Карла Бруни рассказала о браке Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: "Он очень счастлив с ней"
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся
Мэри-Кейт Олсен была замечена на прогулке с супругом Оливье Саркози
Супруги Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози впервые за долгое время вышли вместе в свет