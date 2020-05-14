Инсайдер рассказал о причинах развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: "Их отношения стали ужасно некрасивыми"

Вадим Карасев

Отношения 50-летнего Оливье Саркози и 33-летней Мэри-Кейт Олсен, судя по всему, накалены, раз у них не получилось мирно договориться о расставании и тихо развестись. Бывшая актриса, а сейчас успешный дизайнер добивается срочного расторжения брака и выполнения условий брачного договора. Мэри-Кейт не согласна, как пишет пресса, с решением Оливье о прекращении аренды их квартиры в Нью-Йорке.

Их отношения стали ужасно некрасивыми. Развод становится скандальным, — прокомментировал ситуацию инсайдер E! News.





Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен

Сейчас Мэри-Кейт уехала за город со своей сестрой-близнецом Эшли и друзьями. Все они поддерживают ее, а источники из окружения Оливье Саркози пока молчат.

Мэри-Кейт Олсен вышла замуж за французского банкира и брата экс-президента Франции Николя Саркози в 2012 году. Согласно первым сообщениям в СМИ о внезапном расставании супругов, решение развестись Мэри-Кейт приняла еще месяц назад, но не смогла подать документы в суд из-за пандемии коронавируса.





Мэри-Кейт и Эшли Олсен