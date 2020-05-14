Инсайдер рассказал о проблемах в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста: "Ей нужно больше свободного пространства"

Вадим Карасев

Даже несмотря на большой дом, 39-летней Ким Кардашьян в нем, как оказалось, тесно. Как рассказал инсайдер, карантин для телезвезды оказался непростым испытанием — она продолжает ссориться со своим 42-летним супругом Канье Уэстом и не может найти с ним общий язык.

Ким чувствует, что ей нужно больше свободного пространства от Канье,

— рассказал источник, добавив, что и в вопросе воспитания детей, шестилетней Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетней Чикаго и годовалого Псалма, у пары не все гладко: якобы рэпер принимает не слишком активное участие в этом.

Она пытается быть отличной мамой, сосредоточиться на учебе в юридической школе и своей работе, и все это трудно сделать без помощи Канье,

— делится он.





Нелегко Ким приходится и с постоянным желанием мужа все контролировать.

Ким чувствовала себя так, словно он пытался навязать ей свои взгляды на ее жизнь,

— сказал источник.

Впервые о проблемах в браке между Ким Кардашьян и Канье Уэстом инсайдеры сообщили в прошлом месяце, рассказав, что супруги часто ссорятся из-за того, что для музыканта в приоритете была его работа, а не дети, и даже живут в разных концах дома.

Он действительно действует Ким на нервы,

— говорили источники.





Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьмиВпрочем, по словам инсайдеров, говорить о серьезных проблемах в браке пары все же не приходится.

Просто Ким, как и любой маме, нужно больше времени для себя,

— заключают они.