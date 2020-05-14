Инсайдер рассказал о проблемах в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста: "Ей нужно больше свободного пространства"
Даже несмотря на большой дом, 39-летней Ким Кардашьян в нем, как оказалось, тесно. Как рассказал инсайдер, карантин для телезвезды оказался непростым испытанием — она продолжает ссориться со своим 42-летним супругом Канье Уэстом и не может найти с ним общий язык.
Ким чувствует, что ей нужно больше свободного пространства от Канье,
— рассказал источник, добавив, что и в вопросе воспитания детей, шестилетней Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетней Чикаго и годовалого Псалма, у пары не все гладко: якобы рэпер принимает не слишком активное участие в этом.
Она пытается быть отличной мамой, сосредоточиться на учебе в юридической школе и своей работе, и все это трудно сделать без помощи Канье,
— делится он.
Нелегко Ким приходится и с постоянным желанием мужа все контролировать.
Ким чувствовала себя так, словно он пытался навязать ей свои взгляды на ее жизнь,
— сказал источник.
Впервые о проблемах в браке между Ким Кардашьян и Канье Уэстом инсайдеры сообщили в прошлом месяце, рассказав, что супруги часто ссорятся из-за того, что для музыканта в приоритете была его работа, а не дети, и даже живут в разных концах дома.
Он действительно действует Ким на нервы,
— говорили источники.
Просто Ким, как и любой маме, нужно больше времени для себя,
— заключают они.