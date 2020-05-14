Ирина Роднина резко ответила своему бывшему тренеру Татьяне Тарасовой на критику: "У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело"

Вадим Карасев

На страницах российских СМИ с новой силой разгорелся давний конфликт между 73-летним заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой и 70-летней трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию и членом партии "Единая Россия" Ириной Родниной. В недавнем интервью РБК Тарасова ответила на вопрос о своих разногласиях с Родниной, а та в ответ резко прокомментировала слова своего бывшего тренера в издании Sport24.

Под руководством Тарасовой Ирина Роднина и Александр Зайцев дважды побеждала на Олимпийских играх. При этом о трудных отношениях спортсменки и тренера можно судить по целому ряду комментариев, которые они давали в адрес друг друга в СМИ. В интервью РБК Тарасова высказалась в том числе об истории с хореографом Еленой Черкасской, которая ушла от нее в команду Родниной.





Татьяна Тарасова

Лену Черкасскую я вообще на тот свет проводила. Я первая увидела, что она больна. Я с Леной вообще не ругалась, она мне была совершенно не нужна как хореограф. Она с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. У Черкасской был рак четвертой степени, она не могла даже воду пить, а Роднина ее отправила на соревнования в Австралию,— сказала Татьяна Тарасова.





Ирина Роднина

После публикации этого интервью Ирина Роднина резко прокомментировала слова Тарасовой в другом СМИ.

Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (Елена Черкасская умерла 12 ноября 2001 года. — Прим. ред.). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет, — сказала Роднина изданию Sport24.





Ирина Роднина и Александр Зайцев в 1980 году