Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Ирина Роднина резко ответила своему бывшему тренеру Татьяне Тарасовой на критику: "У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело"

Ирина Роднина резко ответила своему бывшему тренеру Татьяне Тарасовой на критику: "У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело"

Ирина Роднина резко ответила своему бывшему тренеру Татьяне Тарасовой на критику: "У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело"

На страницах российских СМИ с новой силой разгорелся давний конфликт между 73-летним заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой и 70-летней трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию и членом партии "Единая Россия" Ириной Родниной. В недавнем интервью РБК Тарасова ответила на вопрос о своих разногласиях с Родниной, а та в ответ резко прокомментировала слова своего бывшего тренера в издании Sport24.

Под руководством Тарасовой Ирина Роднина и Александр Зайцев дважды побеждала на Олимпийских играх. При этом о трудных отношениях спортсменки и тренера можно судить по целому ряду комментариев, которые они давали в адрес друг друга в СМИ. В интервью РБК Тарасова высказалась в том числе об истории с хореографом Еленой Черкасской, которая ушла от нее в команду Родниной.


Татьяна Тарасова

Лену Черкасскую я вообще на тот свет проводила. Я первая увидела, что она больна. Я с Леной вообще не ругалась, она мне была совершенно не нужна как хореограф. Она с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. У Черкасской был рак четвертой степени, она не могла даже воду пить, а Роднина ее отправила на соревнования в Австралию,— сказала Татьяна Тарасова.


Ирина Роднина

После публикации этого интервью Ирина Роднина резко прокомментировала слова Тарасовой в другом СМИ.

Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (Елена Черкасская умерла 12 ноября 2001 года. — Прим. ред.). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет, — сказала Роднина изданию Sport24.


Ирина Роднина и Александр Зайцев в 1980 году
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли Бэтмена
Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли
Актер Мэтт Дэймон рассказал, что не удивлен пандемией коронавируса после съемок в «Заражении» 
Актер Мэтт Дэймон рассказал, что не удивлен пандемией коронавируса
Бежавший из России экономист назвал средство в борьбе с неравенством
Бежавший из России экономист назвал средство в борьбе с неравенством
Президент Латвии усомнился в патриотизме отмечающих 9 Мая латышей
Президент Латвии усомнился в патриотизме отмечающих 9 Мая латышей
Госфильмофонд оцифрует более 20 тысяч фильмов для показа в кинотеатрах
Госфильмофонд оцифрует более 20 тысяч фильмов для показа в кинотеатрах
Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику
Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику
«Спасибо за самые счастливые 7 лет!» Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили сына
«Спасибо за самые счастливые 7 лет!» Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании
В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании
«Новый отсчёт времени»: в честь героев-красноармейцев поляки высадили дубы
«Новый отсчёт времени»: в честь героев-красноармейцев поляки высадили
Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы ветеранам в Грузии
Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы ветеранам в Грузии
Церковь разозлило включившееся посреди изучения Библии «отвратительное порно»
Церковь разозлило включившееся посреди изучения Библии

Топ на сегодня

Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке

Еще по теме

"Что-то с мозгами слетело": Роднина жестко отреагировала на обвинения Тарасовой
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Плющенко прокомментировал конфликт с Тутберидзе
Ирина Роднина отмечает юбилей