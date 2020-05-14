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Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Накануне Татьяна Анатольевна рассказала журналистам об отношениях с бывшей подопечной Ириной Родниной. В своих воспоминаниях заслуженный тренер отметила, что Ирина Константиновна поступила некрасиво, когда взяла с собой за границу больную раком хореографа Елену Черкасскую.

Тарасова была первой, кто увидел, что Черкасская больна.

«Она тогда с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. И Ира ее отправила на соревнования в Австралию. Я сказала: «Лена, ты что? Ты чем-то больна очень серьезно. Очень тебя прошу, приезжай в Америку и на следующий день делай КТ, ты на грани». Она говорит: «У меня нет страховки». Я говорю: «Это неважно. Ты работаешь, у тебя есть деньги. Поэтому иди и делай». Она мне позвонила через день и сказала: «Тань, у меня последняя стадия рака, и мне дали самое большее месяц на то, чтобы я улетела в Москву», — поделилась Татьяна Анатольевна. 

Журналисты позвонили Ирине Родниной, чтобы та прокомментировала слова именитой наставницы. Ирина Константиновна ответила, что Тарасова явно путается в показаниях. 


«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Момент, о котором она говорит, имел место в 1981 году. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (12 ноября 2001 года, — Прим. «СтарХита»). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет», — заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы. 

Две мегазвезды фигурного катания давно не общаются друг с другом. Тарасова известна своим непростым характером, который проявился и в конфликте с именитым тренером Еленой Чайковской. Татьяна Анатольевна заявила, что Чайковская буквально лишила ее карьеры, но она давно не держит на нее зла. 

«Я перестала кататься в связи с тем, что изуродовалась — выпадала рука после травмы. Да, меня никто не выгонял, просто она создала такие условия, при которых меня не было видно. Было понятно, что не надо продолжать — это конец», — говорила Тарасова.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва», Vadim Tarakanov / Legion-Media, Noel Harold Stubbs/ Getty Images

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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