Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине

Анастасия Иванова

Для урегулирования на юго-востоке Украины "все средства хороши", в том числе двусторонние форматы, визит замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин прошел именно по такому треку, заявил РИА Новости информированный источник.

"Помимо двух основных треков по урегулированию (на юго-востоке Украины) – контактной группы и "нормандского формата" (РФ, Украина, ФРГ, Франция - ред.), существует трек двусторонних консультаций. Раньше (экс-помощник президента РФ Владислав - ред.) Сурков обсуждал все это с (бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом - ред.) Волкером, до этого – с (экс-помощником госсекретаря США Викторией - ред.) Нуланд. Проводятся и различные двусторонние встречи", - сказал собеседник агентства.

"Не секрет, что немцы и французы встречаются и с украинцами отдельно. Соответственно, мы тоже контактируем отдельно и с украинцами, и с Донецком, и с Луганском. Существуют разные треки. То есть все средства хороши, чтобы помочь урегулированию, в том числе и такой двусторонний трек. Этот двусторонний наш контакт с немцами, надеемся, принесет пользу", - подчеркнул источник.

Говоря о повестке переговоров Козака в Берлине, источник отметил, что "она всегда одинаковая". "Повестка дня не меняется уже многие годы – это все пункты минского комплекса мер, и в последнее время более предметно обсуждаются договоренности в Париже (по урегулированию в Донбассе - ред.). Контактная группа и все встречи "нормандского формата" последние 4 месяца обсуждают эти известные 7 пунктов Парижа, о которых договаривались", - уточнил он.

Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Сам Козак заявил по итогам, что состоявшиеся переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины были конструктивными и протекали в деловом ключе.